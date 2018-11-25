عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة

هسبريس - إفي

أكد فريق دولي من علماء الفلك وجود المجرة القزمة "Donatiello I"، التي جرت تسميتها هكذا تكريما لعالم الفلك الهاوي الإيطالي جوسيب دوناتيللو الذي اكتشفها.

وعثر دوناتيللو على المجرة القزمة عندما كان يحلل صورا لمجرة "المرأة المسلسلة"، التقطت بين عامي 2010 و2013 من حديقة بولينو الوطنية في جنوب إيطاليا.

وذكر المعهد الإسباني للفيزياء الفلكية بكناريا أنه تم التأكد من اكتشاف هذه المجرة المنعزلة، الواقعة في محيط المجموعة المحلية، عن طريق تلسكوب اناريا الكبير وتلسكوب غاليليو الوطني.

وتكشف الملاحظات، التي تمت بواسطة تلسكوب كناريا الكبير في جزيرة بالما الإسبانية، أن "Donatiello I" على بعد 9.78 مليون سنة ضوئية من الأرض، أبعد كثيرا من المجرات الحلزونية التي تشكل المجموعة المحلية.