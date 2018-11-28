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كُتّاب وآراء
دراسة تربط قلة نوم الأطفال بسوء النظام الغذائي
تشير دراسة جديدة أجريت بين أكثر من 177 ألف طالب إلى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين.
وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم أن النتائج تظهر أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية مثل عدم تناول الفطور وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام.
كما أنه جرى ربط فترة النوم غير الكافية بزيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.
وقال المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، وهو رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي: "طبقا للدراسة نام نحو 40 بالمئة من التلاميذ فترة أقل مما ينصح بها. وجرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين".
ونشرت نتائج الدراسة في دورية طب النوم السريري.
وتنصح الأكاديمية الأمريكية للطب السريري بأنه ينبغي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 12 عاما بالنوم من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل. ويجب على المراهقين من 13 إلى 18 عاما النوم من ثماني إلى عشر ساعات.
وجرى الحصول على هذه البيانات من استطلاع حول الصحة في مدرسة باليونان شارك فيه 177091 تلميذا بين الثمانية و17 عاما .
وجرى تصنيف الأطفال الذين ناموا في العادة أقل من تسع ساعات يوميا، والمراهقين الذين ناموا أقل من ثماني ساعات يوميا على أنهم حصلوا على نوم غير كاف.
وتبين أن المراهقين الذين ينامون فترات نوم غير كافية لديهم مستوى أقل من اللياقة البدنية والنشاط البدني.