24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأميرة أستريد في الرباط
- دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة
- وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"
- أوجار يُوضح حقيقة تنقيل مسؤول بالوزارة لزوجته
- رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي
رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي (5.00)
إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)
- رواندا .. من "جحيم" الحروب الأهلية إلى "نعيم" الاقتصادات الإفريقية - (133)
- محكمة طنجة تدين مسرِّبي "فيديو" الفنان السكيرج بسنتين سجنا - (133)
- الداودي يهدد شركات المحروقات: تخفيض الأسعار أو تسقيف الأرباح - (89)
- الممرضون يشلون المستشفيات وينقلون الاحتجاج صوب الجهات - (52)
- جامعي يرهن تطور أنظمة الحكم والشعوب بإرساء الاتحاد المغاربي - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة: الإصابة بالاكتئاب تنهي الحياة الاجتماعية
كشفت دراسة حديثة أن الإصابة بالاكتئاب تؤثر سلبا إلى حد كبير على شركاء الحياة وأفراد الأسرة.
وأظهرت الدراسة، التي أجريت بتكليف من المؤسسة الألمانية لإغاثة مرضى الاكتئاب ومؤسسة "دويتشه بان"، أن 84% من المصابين بالاكتئاب ينسحبون من الحياة الاجتماعية، وهو ما قد يسيء الأقارب فهمه على أنه رفض للتواصل معهم، محذرة من أن هذا ينطوي على خطر الانفصال بين شركاء الحياة.
وأشارت الدراسة إلى أن العلاقات غالبا ما تعود إلى طبيعتها بالمعالجة الناجحة للاكتئاب.
وشملت الدراسة 5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما خلال الفترة من يونيو حتى يوليو الماضيين.
وبحسب تقديرات القائمين على الدراسة، فإن نحو 17% من الألمان البالغين يصابون مرة واحدة على الأقل في حياتهم باضطراب اكتئابي مستمر.
ووفقا لتحليل لمعهد "روبرت كوخ" الألماني، يعتبر الاكتئاب من أكثر الأمراض النفسية شيوعا في ألمانيا، حيث لا يقتصر على فئة عمرية أو وضع اجتماعي محدد.