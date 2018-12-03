تقنية جديدة تساعد المكفوفين على استقلالية التسوق

هسبريس - د.ب.أ

إذا ما ذهبت بمفردك إلى سوق تجاري للمرة الأولى، من السهل عليك أن تجول بناظريك في المكان، وتبحث عن السلع التي تريد شرائها قبل أن تنتقيها، ثم تسدد ثمنها وتغادر في هدوء، ولكن الأمر ليس بنفس السهولة بالنسبة للمكفوفين الذي يواجهون صعوبات عديدة عندما يذهبون إلى مكان جديد غير مألوف بالنسبة لهم.

ولكن باحثي معهد "كالتيك" للتكنولوجيا في الولايات المتحدة ابتكروا وسيلة جديدة لتوجيه المكفوفين اعتمادا على تقنيات الواقع المعزز ومعادلات الرؤية الإلكترونية. وتتيح هذه التقنية للأغراض المختلفة الموجودة في مكان ما بـ"التحدث" والكشف عن طبيعتها أمام الشخص المكفوف.

ويأخذ الجهاز الجديد شكل سماعة محمولة يتم ارتداؤها على الأذن، ويقوم بترجمة الأشياء الموجودة في محيط رؤيته إلى كلمات واضحة باللغة الانجليزية. ويمكن استخدام هذا الجهاز في البنوك ومتاجر البقالة والمتاحف بهدف مساعدة المكفوفين على شق طريقهم بسهولة في الأماكن غير المألوفة بالنسبة لهم.

ونقل الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" عن الباحث ماركوس مايستر قوله: "تخيل لو أنك تعيش في عالم تستطيع فيه كل الأغراض المحيطة بك أن تتحدث إليك، وأينما وجهت نظرك، سوف ينصب مجال الرؤية على غرض ما، وعندئذ سوف يتحدث هذا الشيء ويخبرك ما هو".

وتحمل هذه التقنية الجديدة اسم "كارا"، ومن مزاياها أنها تستخدم أصواتا مختلفة لتعريف كل غرض من الأغراض المتواجدة في البيئة المحيطة بالشخص المكفوف، للحيلولة دون حدوث تداخل أو ارتباك لدى المستخدم، كما أنها تستعمل درجة صوت مختلفة من حيث الارتفاع والانخفاض للتعبير عن مدى اقتراب غرض ما من المستخدم، بمعنى أن الاشياء البعيدة تنطق باسمها بصوت خفيض بعكس الأشياء القريبة التي تتحدث بصوت أكثر ارتفاعا.

ورغم أن منظومة "كارا" مازالت في مراحلها الأولية، إلا أنها تستفيد كثيرا من التقدم الذي يحدث في تقنيات الرؤية الإلكترونية، ويأمل فريق البحث أن يتم تعميم هذه التقنية يوما ما في الأسواق التجارية والبنوك والفنادق بحيث يستفيد منها العملاء المكفوفون.