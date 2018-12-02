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الرئيسية | بيئة وعلوم | أوروبا تحاكي "روبوتات المريخ" في صحراء المغرب

أوروبا تحاكي "روبوتات المريخ" في صحراء المغرب

أوروبا تحاكي "روبوتات المريخ" في صحراء المغرب
هسبريس - متابعة
الأحد 02 دجنبر 2018 - 19:00

تستضيف صحراء المغرب اختبار تقنيات جديدة يقوم بها علماء فضاء أوروبيون لروبوتات الفضاء على مدار أربعة أسابيع. ويدور الأمر حول اختبار برمجيات تتيح إمكانية التشغيل الذاتي للروبوتات في إطار المهام الفضائية.

يختبر علماء فضاء أوروبيون تقنيات جديدة لروبوتات الفضاء في صحراء المغرب على مدار أربعة أسابيع.

وأعلن المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريمن أنه سيجرى لأول مرة اختبار التقنيات التي طورت في إطار مجموعة بحثية أوروبية خارج المختبر.

وأوضح المركز أن الأمر يتعلق باختبار برمجيات تتيح إمكانية التشغيل الذاتي للروبوتات في إطار المهام الفضائية.

وبفضل تقنيات مطورة حديثاً، فإنه من المنتظر أن يتمكن إنسان آلي على نحو ذاتي من القيام بمهمة تتطلب السير لمسافات طويلة في الصحراء المغربية.

وبحسب البيانات، سيقطع الروبوت عدة كيلومترات في الصحراء ليأخذ عينة تربة من مكان محدد. وأوضح المركز أنه يتعين على الروبوت أن يخطط لمساره ويتعامل مع الأمور غير المتوقعة ويتجاوز العقبات على نحو ذاتي.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي سيُجرى فيها الاختبار تتسم باتساع مسطحاتها وتتخللها منحدرات حادة ووديان.

ويشارك في المشروع وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء ووكالات الفضاء القومية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أمينة الأحد 02 دجنبر 2018 - 19:11
بدا لهم المغرب خاليا قفرا كالمريخ ؟؟!!
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2 - مهندس اعلاميات الأحد 02 دجنبر 2018 - 19:13
أتمنى ان يلتحق بهم عصيد وزبانيته ليشاركوهم علمهم المزعوم وآرائهم في هذه التكنولوجيا الجديدة!. سيظهرون لنا انهم ليسوا مجرد حلايقية يثيرون الفتن وانما هم حقا علماء!!!.
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