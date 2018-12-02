24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:12
|13:22
|15:59
|18:22
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شرطة إسرائيل توصي بتقديم اتهام رسمي لنتنياهو
- مواجهات ساخنة في تصفيات كأس أوروبا 2020
- عاملتْ مشردا برفق حتى فاجأها بسره الخطير الذي أبهر العالم
- خمسة مؤشرات تمهد الطريق أمام الرجاء للتتويج بكأس "الكاف"
- هيئة طبوغرافيين: خريطة المغرب المبتورة "خطأ مادي"
بنموسى .. صانع حلويات تقليدية يسترجع قطار الأيّام وأفغانستان (5.00)
مهندسون يستنكرون بتر الصحراء من خريطة المغرب بحضور العثماني (5.00)
- منع دعاة إسلاميين .. حظر للكراهية أم عجز عن قبول الاختلاف؟ - (118)
- لقاء جديد بين الحكومة والنقابات يحسم الزيادات في أجور الموظفين - (90)
- مهندسون يستنكرون بتر الصحراء من خريطة المغرب بحضور العثماني - (82)
- لماذا انتفضت "السترات الصفراء" ضد سياسات الرئيس الفرنسي؟ - (48)
- قيادة "الأحرار" تتهم "البيجيدي" بابتزاز الوطن من أجل السلطة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوروبا تحاكي "روبوتات المريخ" في صحراء المغرب
تستضيف صحراء المغرب اختبار تقنيات جديدة يقوم بها علماء فضاء أوروبيون لروبوتات الفضاء على مدار أربعة أسابيع. ويدور الأمر حول اختبار برمجيات تتيح إمكانية التشغيل الذاتي للروبوتات في إطار المهام الفضائية.
يختبر علماء فضاء أوروبيون تقنيات جديدة لروبوتات الفضاء في صحراء المغرب على مدار أربعة أسابيع.
وأعلن المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريمن أنه سيجرى لأول مرة اختبار التقنيات التي طورت في إطار مجموعة بحثية أوروبية خارج المختبر.
وأوضح المركز أن الأمر يتعلق باختبار برمجيات تتيح إمكانية التشغيل الذاتي للروبوتات في إطار المهام الفضائية.
وبفضل تقنيات مطورة حديثاً، فإنه من المنتظر أن يتمكن إنسان آلي على نحو ذاتي من القيام بمهمة تتطلب السير لمسافات طويلة في الصحراء المغربية.
وبحسب البيانات، سيقطع الروبوت عدة كيلومترات في الصحراء ليأخذ عينة تربة من مكان محدد. وأوضح المركز أنه يتعين على الروبوت أن يخطط لمساره ويتعامل مع الأمور غير المتوقعة ويتجاوز العقبات على نحو ذاتي.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي سيُجرى فيها الاختبار تتسم باتساع مسطحاتها وتتخللها منحدرات حادة ووديان.
ويشارك في المشروع وكالة الفضاء الأوروبية والمركز الألماني لأبحاث الطيران والفضاء ووكالات الفضاء القومية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.