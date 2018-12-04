الملك: المغرب يضع البيئة ضمن أولوياته السياسية

هسبريس من الرباط

أكد الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، أن المملكة المغربية تضع القضايا البيئية والتحديات المناخية ضمن أولويات سياساتها الوطنية؛ وذلك "وفق منهجية تشاركية ومسؤولة، تتجسد في مستوى الطموح، المتمثل في حصة المساهمة المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والمخطط الوطني للتكيف مع آثار التغير المناخي، والبرنامج الوطني للطاقات المتجددة".

وأضاف الملك في رسالة إلى المشاركين في "قمة القادة" التي انطلقت أشغالها اليوم بكاتوفيتسي (بولونيا)، في إطار الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ، أن المغرب واصل، بصفته رئيس الدورة الـ22 لهذا المؤتمر، تعزيز الدينامية التي انطلقت عقب إبرام اتفاق باريس، إذ عمل على سبيل المثال لا الحصر على تفعيل "نداء مراكش للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة"، و"شراكة مراكش للعمل من أجل المناخ"، كفضاء لتحفيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.

وعبر العاهل المغربي، في الرسالة التي تلاها الأمير مولاي رشيد، عن الأمل في أن تمكن الدورة الـ24 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية من تفعيل الالتزام العالمي بشأن هذه الإشكالية.

وزاد الملك في رسالته: "تجديد التزاماتنا لم يعد كافيا، بل صار لزاما علينا أن نقرنها بتدابير عملية وجريئة، لاسيما من خلال تعبئة متجددة لدعم الدول النامية، بنقل التكنولوجيا والوفاء بالتزامات التمويل".

كما أشارت رسالة الملك إلى أن القارة الإفريقية "تعاني بحدة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية؛ والحال ألا مسؤولية لها في هذه الوضعية غير المنصفة، ومع ذلك فإنها لا تحظى بالدعم والمؤازرة من لدن الشركاء والمانحين الدوليين".

وذكر العاهل المغربي أن المملكة، في إطار التزامها بدعم القضايا الإفريقية، "تواصل مواكبة مسلسل تفعيل لجان المناخ الثلاث المنبثقة عن قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، المنعقدة على هامش الدورة الـ22 لمؤتمر المناخ، والتي تهم حوض الكونغو، ومنطقة الساحل والدول الجزرية"، مبرزا أن جسامة التحديات "تلزمنا اليوم بتحرك جماعي من أجل تعزيز أسس التضامن بين الدول، وتفعيل الانتقال إلى نموذج اقتصادي كفيل بتحقيق تنمية مستدامة على جميع المستويات".

كما أعرب الملك محمد السادس عن الأمل في أن يجد حماس المجموعة الدولية، "وإن عرف بعض الفتور مؤخرا، طريقه نحو دينامية متجددة ومستدامة، في مواجهة تحديات التغيرات المناخية"، مؤكدا أن المملكة المغربية "ستبقى كما كانت على الدوام، معبأة في هذا الإطار بكل عزم وإيمان، وطنيا وقاريا ودوليا".