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الرئيسية | بيئة وعلوم | أخنوش يشارك في "ويستميد" بالجزائر العاصمة

أخنوش يشارك في "ويستميد" بالجزائر العاصمة

أخنوش يشارك في "ويستميد" بالجزائر العاصمة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 11:30

يشارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر للأطراف المعنية بالمبادرة البحرية في غرب المتوسط (ويستميد)، المنعقد في الجزائر العاصمة.

ويرافق أخنوش في أشغال هذا الاجتماع وفد وزاري هام.

وتضم مبادرة "ويستميد"، التي أطلقتها المفوضية الأوروربية بداية 2016، عشرة بلدان متوسطية (الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال وتونس) حول ثلاثة أهداف كبرى تتمثل في فضاء بحري أكثر أمنا وسلامة، واقتصاد أزرق ذكي وصامد في أفق 2022، وحكامة أفضل للبحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مواطنة 1 الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:16
الا جات غير على الحكامة بالنسبة لغالبية الشعب ما كيقدروش يشريوا السمك ، كيشوفوه غير من بعيد بينما جاو اللي يقدرو عليه . المهم ما كنديو دنوب استغلال البحار وما بينا وبين السمك حتى عداوة الحمد لله .
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2 - katib الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:41
قريتها:ويستميد من فعل استماد..ههه اللي قراها بحالي يصطسيوني حدايا بكل روح رياضية
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3 - ياسمين الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:44
‎السيد عزيز اخنوش احسن وزير في الحكومة المغربية الحالية.. الجدية في العمل و الاحساس بالمسؤولية يجعلانه ينكب على العمل و المعقول
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4 - samia الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:44
وزير الفلاحة المغربي بدل اقصى مجهوداته لتدبير هذا القطاع البالغ الاهمية و الذي يعم شريحة كبير من المغارب باعتباره القطاع المعول عليه في الاقتصاد الوطني و من المهم جدا ان نرى مثل هذه الزيارات و تبادل التجارب الناجح بالعالم
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5 - لحسن الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:44
مشاركة وازنة تجسد توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي دعى الى للانفتاح على الجزائر . كما أن الاقتصاد الازرق سوف يعود بالنفع على عجلة التنمية في بلادنا
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6 - عبدالصمد الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:44
العمل والمعقول صفات معروفة على السيد الوزير ، فهو أعطى الشيء الكثير لوزارة الفلاحة
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7 - علي الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:55
الصيد البحري قطاع حيوي بالمغرب و الوزارة تبلي البلاء الحسن
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8 - عصام الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:58
أخنوش رجل الميدان يشتغل بكل تفاني ونكران للذات
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9 - مريم الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:58
السيد عزيز اخنوش رجل يشتغل بجد واجتهاد
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10 - ذ.هشام الثلاثاء 04 دجنبر 2018 - 12:59
أخنوش رجل العمل والمعقول والتدبير بالنتائج وقاهر العدميين
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