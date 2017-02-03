أخنوش يشارك في "ويستميد" بالجزائر العاصمة

هسبريس من الرباط

يشارك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر للأطراف المعنية بالمبادرة البحرية في غرب المتوسط (ويستميد)، المنعقد في الجزائر العاصمة.

ويرافق أخنوش في أشغال هذا الاجتماع وفد وزاري هام.

وتضم مبادرة "ويستميد"، التي أطلقتها المفوضية الأوروربية بداية 2016، عشرة بلدان متوسطية (الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال وتونس) حول ثلاثة أهداف كبرى تتمثل في فضاء بحري أكثر أمنا وسلامة، واقتصاد أزرق ذكي وصامد في أفق 2022، وحكامة أفضل للبحار.