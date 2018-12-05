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الرئيسية | بيئة وعلوم | "سبيس إكس" تطلق 64 قمرا صناعيا دفعة واحدة

"سبيس إكس" تطلق 64 قمرا صناعيا دفعة واحدة

"سبيس إكس" تطلق 64 قمرا صناعيا دفعة واحدة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 01:30

أطلقت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك الصاروخ فالكون 9 من ولاية كاليفورنيا الأمريكية حاملا 64 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار قريب من الأرض، في مهمة وصفتها الشركة بأنها أكبر مهمة من نوعها لصاروخ ينطلق من الولايات المتحدة.

والمهمة التي أطلق عليها اسم (إس.إس.أو-إيه) هي ثالث رحلة للفضاء يقوم بها الصاروخ فالكون 9 مما يمثل حجر زاوية آخر على طريق تكنولوجيا سبيس إكس منخفضة التكلفة التي تقوم على إعادة استخدام الصواريخ.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج التابعة للقوات الجوية في كاليفورنيا الساعة 10:34 صباحا بالتوقيت المحلي (1834 بتوقيت غرينتش) حاملا الأقمار الصناعية التي تخص 34 شركة ووكالة حكومية وجامعة مختلفة، من بينها جامعة ايلينوي.

وقالت سبيس إكس إن المهمة "أحد أكثر المهام تعقيدا" لشركة سبيس فلايت الناشئة التي تتخذ من سياتل مقرا لها، وهي الشركة التي رتبت المسارات لكل شركة من الشركات المنتجة للأقمار الصناعية.

وتأتي المهمة بعد أيام من إطلاق الهند صاروخا يحمل 31 قمرا صناعيا للفضاء.

وأظهرت لقطات حية عودة المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض كما هو مخطط بعد الإطلاق وهبوطها على سفينة قبالة الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا.

لكن جزءا في الصاروخ يوفر الحماية للأقمار الصناعية لحظة الانطلاق لم يسقط في شبكة للهبوط وسقط في المحيط.

وقال ماسك، الرئيس التنفيذي لسبيس إكس من خلال حسابه على تويتر "لم يسقط جناحا منصة فالكون في الشبكة لكنهما هبطا بسلاسة في المياه". وأضاف أن السفينة تتحرك لانتشالهما.

وأضاف ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على تويتر "الخطة هي تجفيفهما وإطلاقهما مرة أخرى. لا مشكلة في قليل من السباحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Seddam الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 02:12
صراحة أنا لم أستغرب للعملية أو لنجاحها بالقدر الذي استغربت للعزيمة و التحدي و المغامرة و قوة شخصية إيلون ماسك صاحب الشركة التي قامة بإطلاق صاروخ يحمل 64 قمرا اصطناعيا دفعة واحد و هو نفس الشخص صاحب شركة تسلا المنتجة للصيارات الكهرباءية.
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2 - استعطاف الأربعاء 05 دجنبر 2018 - 02:36
لمغاربة كلهم كيعرفو التعاليق للي كتجي للبال بعد قراءة مثل هذا العنوان الله يرحم الواليدين ا الاخوة المعلقين الى ما رحمونا مرا مرا و بدلو شويا طريقة رؤية الاشياء راه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
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