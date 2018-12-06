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الرئيسية | بيئة وعلوم | المخاطر المناخية تكبد المغرب خسائر بـ174 مليون دولار سنويا

المخاطر المناخية تكبد المغرب خسائر بـ174 مليون دولار سنويا

المخاطر المناخية تكبد المغرب خسائر بـ174 مليون دولار سنويا
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:00

بلغ متوسط الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالتدهور البيئي ومخاطر التغيرات المناخية ما مجموعه 174.019 مليون دولار أمريكي في السنة، وفقا لما كشفه المؤشر العالمي للمخاطر المناخية لسنة 2019.

التقرير، الصادر عن المنظمة الألمانية العالمية "جرمان واتش" على هامش قمة المناخ ببولونيا، وضع المغرب في المرتبة الـ124 من أصل 180 دولة شملها التصنيف الذي يرصد المخاطر المناخية اعتمادا على دراسة تغطي الفترة ما بين 1998 و2017.

وحصل المغرب على تنقيط بلغ 100.50، علما أن الدول القريبة من الصفر هي التي تعاني من مخاطر بيئية أقل. ولم تسجل المملكة أي وفيات تتعلق بالمناخ في سنة 2017.

وعلى الرغم من الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المغرب سنويا، فإن المرتبة التي حصل عليها تبقى متوسطة بالنظر إلى عدد من الدول التي تواجه ظواهر جوية خطيرة تؤدي إلى آلاف الوفيات سنويا.

وفي هذا الصدد، حلت 10 دول على رأس القائمة كأثر المناطق التي يوجد فيها مناخ متطرف المزاج؛ وهي: بويرتو ريكو، والهندوراس، وماينمار، وهايتي، والفلبين، ونيكاراكي، وبانغلادش، وباكستان، والفيتنام، والدومينيكا.

ومنذ عام 1997، قُتل أكثر من 520 ألف شخص في أكثر من 11 ألف ظاهرة جوية خطيرة، وفقاً لمؤشر المخاطر المناخية. وبلغت كلفة الأضرار الاقتصادية حوالي 3.16 تريليون دولار أمريكي.

وجاء في توصيات تقرير المنظمة الألمانية أنه يجب على البلدان النامية أن تتغلب على كوارث الطقس بشكل منتظم، لا سيما البلدان الفقيرة مثل هايتي وسريلانكا وفيتنام التي تواجه تحديات كبيرة.

وكانت الأمم المتحد سجلت، في تقرير سابق، أن العشرين عاما الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 151 في المائة في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ؛ بينما فقد أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص حياتهم، وأصيب أو تعرض للتشريد ما يفوق الـ4.4 ملايير شخص من جراء هذه الكوارث.

دراسة تقييمة سابقة كشفت أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب وصلت إلى ما يقارب 33 مليار درهم، أي ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.

الدراسة، التي أنجزت بدعم من البنك الدولي، أظهرت أن تلوث الماء والهواء يعد من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، مسجلة من جهة ثانية أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة تبلغ 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، بمعدل 450 درهما للفرد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - N.H الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:08
ههه ياك مبغيتو تقولو راكم ديرين شي مصفات باش كتنقيو الأكسجين من التلوث للمغاربة ولا هدي طريق كتمهدو ليها باش تفرضو ضريبة على الأكسجين
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2 - timjichte الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:08
المحسوبية والسيبة والنهب والريع والموظفون الأشباح وووو هي التي كبدت المغرب نكبات وازمات
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8
3 - السلاوي الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:20
ببلادنا اخر شيء يفكر فيه المسؤولون او المواطن هو البيئة والعمل على ايجاد ظروف بيئية للمواطن وللطفل لكي يبعد عنه شبح العديد من الامراض .فنرى الجماعات المحلية واحيانا بمباركة السلطات تقتلغ غابات مهمة ولها عقود من الزمن ويتم اقتلاعها بجرة قلم بدون اي تانيب ضمير علما ان الجميع يبحث عن شجرة للظل او للجلوس تحتها اتقاءا للشمس وايضا لمنح برودة وضلال للمكان ناهيك عن الاستفادة الصحية من الاوكسجين الذي تمنحه لحياة الفرد . فعلا نشاهد وهذا امام مراى السلطات التي تقول انها تهتم بالمناخ .نرى سيارات تجول المدن وتلوث هواء الاحياء بدون اي رادع وعمرها اكثر من خمسين سنة ومازالت تتحرك وتطلق اطنان من الغازات لدى تحركها ولا تقوم لا الشرطة ولا المسؤولون ولا البرلمانيون بسن قانون ردعي ضد اي سيارة تتجاوز 15 سنة كما هو معمول به بالعديد من دول العالم اتقاءا لما تنبعث من هذه السيارات من ضرر على الجو وصحة الانسان . ايضا لم يسبق لي شاهدت شرطيا يوقف سيارة او حافلة مثلا تنبعث من دخان كثيف وكان الامر لا يعنيه مع انه اكثر المتضررين لوجوده في قلب الطريق
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4 - بشرى الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:47
سحبلي غير الكوارث الطبيعية لي واقعة فالعالم حنا سبابها و خصنا نعوضوهم هههه
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5 - Radouan paris الخميس 06 دجنبر 2018 - 13:51
السلام عليكم
لكن كم يكلف خزينة الدولة الموضفون الاشباح و شبه الموضفين و منعدمي الضمائر د وي المسؤوليات
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6 - أكاديري من ألمانيا الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:09
ههههه ماما فرنسا وماما أوربا . المغرب شاف ثاني أن أوربا وخاصة ألمانيا وفرنسا عملوا إجراءات شديدة في السيارات القديمة وقد منعوا بعض سيارات المازوت دخول عدة مدن . لذالك مسؤولي المغرب يتجهون مرة أخرى لجعل قوانين فرنسا وألمانيا على الشعب المغربي في خصوص السيارات ههه
سحقا لكم سحقا وتبا لكم تبا لكم ...
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7 - Hamid الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:18
سلام. اين هو دور مراكز الفحص التقني للسيارات في مراقبة التلوت. نعرف ان السيارة ادا كانت تلوت البيئة لا تحصل على ورقة الفحص التقني.كيف ياترى تجتاز متل هذه السيارات الملوتة للبيئة الفحص التقني بنجاح ?
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8 - Zirlo الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:18
هناك سيارات لشركة المانية مشهورة ارجعتها لها امريكا بسبب التلوث و هي الان تباع في المغرب بكل افتخار فهل بلادنا مزبلة؟
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9 - بوجميع الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:19
المشكل هو ان المغرب والقارة الافريقية تستورد من الغرب نمط عيشه
خصوصا السئ منه
في التنقل
السيارات التي لا يسمح لها في الغرب ان تسير على الطريق
تجدها في افريقيا
المغرب قطع شوطا في هدا المجال
الترام واي
ومازال امامه شوط اخر
لان اقتيصاديا لا يمكن ان تمنع الملوتون اليوم من التنقل بدون ان تعطيهم حلا
لان الاكتظاظ وكترت الطموبيلات والكاميونات ووو
يخنق المدن
الحلول موجودة
في تغيير القوانين
انشاء طرق ومحطات لكبرى الشاحنات خارج المدن
النقل على القطار بدل الطريق
تحفيز الناس على اسقالت السيارات و الدرجات الكهربائية
تامين طريق الترامواي
تربية الناس على السلامة واحترام الاخرين والقوانين
بناء المدن الجديدة بمقاربة احترام الانسان والبيئة
تصريف المياه العادمة والامطار بدون تلويت البحر ولا البر
بناء المدن الجديدة بمقاربة احترام الانسان والبيئة
حتى يمكن من جديد ان ناكل بوزروك
على شكل دائري وطرق مخصصة
جهة للدراجات جهة للسيارات
حظر دخول الشاحنات في قلب الاحياء والمدن
بوجميع
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10 - عبدو بن المغرب الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:19
دون قراءة المقال ما يكبد المغاربة خساءر مادية فادحة تفوق المبلغ المذكور بالملايير هو الدعم المادي للاحزاب والنقابات وبعض الجمعيات والحملات الانتخابية وأجور البرلمانيين و الوزراء و مختلف المجالس المحدثة والتي ستحدث لهدر المال العام .
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11 - Ezzidi khalil الخميس 06 دجنبر 2018 - 14:21
Il faut veiller a faire des unites de traitement des gaz comme des unites de lavages language ou bien la forestation sur exces de oxygene .
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