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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة تحذر الناجيات من سرطان الثدي من المشاكل النفسانية المزمنة

دراسة تحذر الناجيات من سرطان الثدي من المشاكل النفسانية المزمنة

دراسة تحذر الناجيات من سرطان الثدي من المشاكل النفسانية المزمنة
ليزا رابابورت*
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 03:00

تشير مراجعة بحثية جديدة إلى أن الناجيات من سرطان الثدي قد تزيد لديهن احتمالات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، ومشكلات أخرى متعلقة بالصحة النفسية.

وفحص فريق البحث بيانات 60 دراسة نشرت من قبل، شملت نساء شفين من سرطان الثدي، وركزت على المشكلات النفسية والصعوبات التي واجهت الوظائف الإدراكية والجنسية بعد عام أو أكثر من العلاج.

وقال هيلينا كارييرا، كبيرة باحثي الدراسة في كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الحارة، إن "هناك حاجة إلى المزيد من الوعي بأن القلق والاكتئاب واضطرابات الوظائف الإدراكية والجنسية أمور شائعة بعد سرطان الثدي، وبأن العلاج متاح ... الرصد المبكر وعلاج أي مشكلات نفسية قد تظهر سيساعد النساء على الأرجح على التأقلم مع تخطي لمرض وتبعاته".

وإضافة إلى دراسات سابقة بحثت في الأمر تلقي المراجعة البحثية الحالية، التي نشرت في دورية معهد السرطان الوطني، نظرة أقرب على احتمالات ظهور العديد من مشكلات الصحة النفسية بعد مرور النساء بتجربة العلاج من سرطان الثدي.

وعلى سبيل المثال، فقد خلصت دراسة أصغر، كانت ضمن المراجعة البحثية، إلى أن احتمالات الإصابة بالقلق لدى الناجيات تصل إلى مثلين مقارنة بغيرهن، وكانت النسبة مماثلة فيما يتعلق بالاكتئاب.

وتشير الدكتورة فيرمونتا ماير، من مركز دانا فاربر للسرطان في بوسطن، التي لم تكن مشاركة في البحث، إلى أن الدراسات التي شملتها المراجعة ركزت بالأساس على النساء الأكبر عمرا؛ فيما من المتوقع أن تكون معدلات القلق والاكتئاب أعلى في الناجيات الأصغر عمرا.

كما أضافت، من خلال تصريح مكتوب بعثت به عبر البريد الإلكتروني، أن الناجيات قد يشعرن بمشكلات نفسية بشكل قوي في السنوات الأولى بعد تشخيص إصابتهن بالمرض.

وقالت المتخصصة: "العديد من الدراسات أظهرت أن معدلات بالإصابة بالمشكلات النفسية لدى الناجيات، بعد أكثر من خمس سنوات على التشخيص، تشابه إلى حد كبير المعدلات العامة .. بما يعني أن الناجيات من سرطان الثدي يجب أن يتمسكن بالأمل بأن الأعراض النفسية لديهن ستخف وطأتها مع مرور الوقت".

*رويترز

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