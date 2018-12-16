ميشيو كاكو .. فيزيائيّ يتنبأ بملامح مستقبل البشرية في عالم الغد

دانييل جاليليا*

قليلون هم من يتنبؤون بما سيحدث في عالم الغد ومستقبل البشرية، ومن بين هؤلاء يبرز اسم العالم الفيزيائي الشهير والناشر ميشيو كاكو، الذي تبدو تنبؤاته وكأنها خيال علمي؛ لكنها تعتمد اعتمادا صارما على المعرفة الواقعية.

كيف ستتطور الحضارة والعالم في السنوات القليلة المقبلة؟ التوقعات صعبة، وخصوصا عندما تكون متعلقة بمستقبل على المدى البعيد، ولكن عالم الفيزياء والناشر العلمي الأمريكي ميشيو كاكو (سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 1947)، يعتقد أنه من الممكن تأكيد ما "يُتنبأ به" عن طريق الدراسة واتخاذ العلوم الحالية والتقنيات المتطورة كنقطة انطلاق.

يعد الدكتور كاكو أحد أهم علماء الفيزياء النظرية في العالم، وأحد مؤسسي "نظرية مجال الأوتار" أو "النظرية الخيطية"؛ وهي فرع من "نظرية الأوتار"، ونموذج تتحول خلاله الجسيمات إلى أنساق محددة لاهتزازات وترية، في كون يحتوي على أكثر من ثلاثة أبعاد.

ويهدف كاكو إلى إكمال البحث الذي بدأه آينشتاين لتوحيد القوى الكونية الأربع: قوى الجاذبية والقوى الكهربية والقوى المغناطيسية بالإضافة إلى القوى النووية، في نظرية واحدة موحدة، وفقا لموقعه الرسمي http://mkaku.org.

عالم متعدد الأوجه وصاحب رؤية

ألف كاكو العديد من الكتب التي حققت مبيعات كبيرة، مثل 'الفضاء الفائق' (1994) و'ما وراء أينشتاين' (1995) و'رؤى' (1999) و'كوزموس آينشتاين' (2005) و'العوالم المتوازية' (2006) و'فيزياء المستحيل' (2008 ) و'فيزياء المستقبل' (2011) و'مستقبل العقل' (2014)، ومؤخرا 'مستقبل الإنسانية' الذي نشر في بداية عام 2018.

وقدم كاكو برامج علمية للتلفزيون، وكتب أعمدة في المنشورات العلمية الرئيسية، وشارك في أفلام وثائقية حائزة على جوائز وحلقات إعلامية في شبكات تلفزيونية رئيسية. كما أنه ضيف دائم في البرامج الإخبارية والمقابلات حول العالم، ويقدم برنامجين إذاعيين أسبوعيا في الولايات المتحدة.

ويشغل العالم الفيزيائي الشهير والناشر ميشيو كاكو منصب أستاذ الفيزياء النظرية في (City College) بجامعة مدينة نيويورك، حيث يدرّس منذ أكثر من 25 عاما، وكان أيضا أستاذا زائرا في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون وكذلك جامعة نيويورك.

عندما يصبح المستحيل ممكنا

وقال العالم الفيزيائي الشهير والناشر، ميشيو كاكو: "كان يعتقد في مناسبات عديدة أن شيئا ما مستحيل الحدوث، ولكن بعد عقد أو عدة عقود ثبت أنه ممكن"، وتستند تأكيداته حول عالم الخيال العلمي المدهش الذي سوف نعيش بداخله خلال سنوات، على تقدم تكنولوجي موجود بالفعل.

ويرشد هذا الفيزيائي قراء كتبه ومقالاته ومشاهدي فيديوهاته ومحاضراته حول المعرفة والتقنيات الحالية، ليفتح أبواب الخيال للتنبؤ بالمكان الذي قد يكونوا فيه خلال ألف عام.

وتماشيا مع هذه الطريقة، يستكشف كاكو في كتابه الأخير "مستقبل البشرية" (The Future of Humanity) العملية التي ستنتقل من خلالها البشرية تدريجيا من كوكبنا، وتبني حضارة مستدامة في الفضاء الخارجي، مستفيدة من التقدم في عالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية.

ويقول أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة روتشستر (نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية)، آدم فرانك: "يتنبأ كاكو أننا سنستوطن كواكب مختلفة بدءا من المريخ، الذي سنجعل أجواءه صالحة للسكن، وسنواصل توسعنا إلى أن نستقر في عوالم أخرى مستغلين الكويكبات والمذنبات كمصدر للموارد المعدنية".

تعديل نسخة من البشر حتى يكونوا أبديين

ويقول فرانك في تعليقه الأخير على كتاب كاكو لصحيفة (نيويورك تايمز): "كاكو يتخيل بعض الإصدارات المستقبلية من البشر، من شأنهم أن يسمحوا لنا بالسفر إلى النجوم وعوالم خارج نظامنا الشمسي".

وأضاف فرانك: "يتوقع هذا العالم الفيزيائي أن البشر سوف يكونوا قادرين على تغيير تصميمهم البيولوجي وتصحيح مشكلات خلايا من خلال الهندسة الوراثية، حتى نقترب بالتالي من الخلود".

كاكو عالم تقني متفائل، يرى أن البشر بدؤوا في استكشاف حدود جديدة، مثل السفر إلى الفضاء والتعرف على الحضارات الفضائية المتقدمة. ومن خلال العلم والتكنولوجيا، سيكون هناك حدود قليلة هي التي قد تقيدنا، ومع الوقت الكافي يمكن أن يصبح البشر آلهة.

مخاطر ورؤى للغد

ولكن في مقابلة مع مجلة 'Futurism'، أشار كاكو إلى الوقت الحاضر أكثر من المستقبل، محذرا من أن الطائرات بدون طيار "الدرونز" ذات الاستخدام العسكري أصبحت تمثل تهديدا "مطلقا"، وأن "الخطر الوحيد الحالي يتمثل في آلات القتل الأوتوماتيكية"، حيث إن مستقبل مليء بالروبوتات على غرار فيلم "تيرميناتور" ومسلحة بالذكاء الاصطناعي هو أمر"لن يحدث لمائة عام أخرى، لذا فأنا لست قلقا".

وحذر: "لدينا طائرات بدون طيار يراقبها إنسان، ويقول لها 'اقتلي هذا الهدف'، ولكن هذه الطائرات ستتعرف في المستقبل على شكل الإنسان، وسيكون لديها إذن بقتل الهدف، ويوما ما قد تصاب بالجنون وتعاني من حدوث خطأ ما أو خلل في الدائرة الكهربائية، وقد تستمر في إطلاق النار بعيدا عن أي تعليمات".

وهذه بعض أهم توقعات كاكو حول مجموعة متنوعة من الموضوعات، والتي تم نشرها من قبل مجلة 'Futurism':

حياة خارج كوكب الأرض

"خلال هذا القرن، سنجري اتصالات مع حضارة فضائية بالاستماع إلى اتصالاتها اللاسلكية".

تطور الذكاء الاصطناعي

"المهام البسيطة التي يقوم بها البشر هي أبعد ما تكون من أن يؤديها روبوت، ولكن بمرور عقود من الزمن، سوف تصبح ذكية كالفئران، ثم القطط والكلاب والقرود، عند هذه النقطة، بالقرب من نهاية القرن، يمكن أن تصبح خطرة، لدرجة أنها قد تحل محل البشر".

سيارات ذاتية القيادة

"بما أن وسائل النقل سوف تتحول إلى الرقمية في العقد المقبل، ستسير السيارات ذاتية القيادة، التي تعتمد على أنظمة GPS والرادار معنا في الطرق، وستصبح 'الحوادث' و'الاختناقات المرورية' مصطلحات من الماضي، مما سيحمي آلاف الأرواح كل عام".