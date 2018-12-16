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الرئيسية | بيئة وعلوم | باحثون: لدغة "العقرب الأزرق" علاج فعال من الألم

باحثون: لدغة "العقرب الأزرق" علاج فعال من الألم

باحثون: لدغة "العقرب الأزرق" علاج فعال من الألم
هسبريس - رويترز
الأحد 16 دجنبر 2018 - 03:59

اعتاد مزارع كوبي اسمه بيبي كاساناس، يبلغ من العمر 78 عاما، اصطياد عقرب مرة كل شهر، خلال السنوات العشر الماضية، كي يلدغ نفسه بسمه قائلا: "هذا السم يقيني من آلام الروماتيزم".

ولم يعد يُنظر إلى علاجه الطبيعي على أنه شيء مستغرب، فقد وجد باحثون أن سم العقرب الأزرق، المنتشر في كوب،ا يحتوى على خواص مضادة للالتهاب ومخففة للألم، وربما تكون قادرة على تأخير نمو الأورام لدى بعض مرضى السرطان.

وعلى الرغم من أن بعض أطباء الأوراميقولون إن من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث، كي يتسنى تعزيز مثل هذا الادعاء، تستخدم شركة "لابيوفام" الكوبية للمنتجات الدوائية سم العقرب، منذ عام 2011، لصنع أحد أدوية الطب التماثلي ويعرف باسم "فيداتوكس".

ولقي هذا الدواء رواجا؛ وقال كارلوس ألبرتو ديلغادو، مدير الأنشطة التجارية بشركة لابيوفام، إن المبيعات ترتفع عشرة في المئة سنويا، ويباع فيداتوكس بالفعل في نحو 15 دولة في شتى أنحاء العالم، وتجري حاليا محادثات مع الصين لتصدير هذا الدواء.

وقال كاساناس، أثناء عرضه دواءه الشافي للألم بعقرب عثر عليه تحت كومة من الأنقاض، في إقليم بينار ديل ريو غرب كوبا، "أضع العقرب في المكان الذي أشعر بألم فيه"، وبعد أن يضغط عليه لمدة كافية يلدغه.

وقال المتحدث نفسه: "يؤلمني لفترة وجيزة، ولكن بعد ذلك يهدأ الألم ويختفي، ولا أشعر بأي آلام بعد ذلك"، على حد قوله.

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