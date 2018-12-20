دراسة: التمارين الرياضية تقلل ارتفاع ضغط الدم

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت دراسة بريطانية أن ممارسة التمارين الرياضية لديها نفس تأثير الأدوية التي تساعد على خفض ضغط الدم، بحسب ما نشرت مجلة "بريتيش جورنال" للطب الرياضي.

ويعد ارتفاع ضغط الدم، الذي يتعرض له البالغون عندما يتجاوز 140 درجة، من الأمراض الشائعة التي يزداد معدل الإصابة بها مع التقدم في العمر، لكنه يكون نادرا لدى الأشخاص ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وأقر الباحثون أنه، وعلى الرغم من أن النتائج واعدة، إلا أنه لا توجد تجارب أخرى أجريت للمقارنة بشكل مباشر بين مدى تأثير النشاط البدني مع الأدوية على خفض ضغط الدم، وحثوا على الوضع في الحسبان أن عدد من المشاركين الذين خضعوا لبعض الاختبارات كان منخفضا نسبيا.

وأوصى الباحثون الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض بزيادة مستويات نشاطهم البدني نظرا للفائدة الواضحة على صحتهم، مع عدم التخلي عن أدويتهم لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وقام المشاركون في الدراسة بممارسة رياضات مثل المشي والركض والجري وركوب الدراجات والسباحة والتدرب بكثافة عالية تتضمنها فترات راحة، إضافة لتمارين لتحسين المقاومة والقوة.

وتشير الدراسة إلى ارتفاع عدد الوصفات الطبية لمرضى ارتفاع ضغط الدم في إنجلترا بشكل كبير خلال السنوات الماضية، بنحو 50% بين البالغين خلال الفترة بين عامي 2006 و2016.