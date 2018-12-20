24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:25
|13:30
|16:04
|18:26
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساكنة حيّ "الخرب" بطنجة تشكو تردي التجهيزات والبنيات التحتية
- تنصيب لجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالناظور
- المالكي يعلن مجموعة الصداقة المغربية الرواندية
- إصدار جديد يغني المكتبة العربية بأبحاث في المخطوطات المغاربية
- مهداد يخوض في الفقه المتنور للحجوي الثعالبي
الكراوي: مجلس المنافسة يصون القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة (5.00)
الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب (5.00)
- مُتطرف وراء قتل السائحتين .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش" - (233)
- مغاربة يتبرؤون من "جريمة شمهروش" ويُعَزون عائلتي السائحتين - (137)
- الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش" - (121)
- جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم - (118)
- فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش" - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اليابان تقترب من استئناف الصيد التجاري للحيتان
قررت اليابان الانسحاب من اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، كخطوة أولى لاستئناف الصيد التجاري لها، بعد حظر دام لأكثر من 30 عاما، حسبما كشفت مصادر حكومية.
وتخطط اليابان للإعلان عن انسحابها قبل نهاية العام، حسب ما ذكرت المصادر لوكالة الأنباء المحلية "كيودو"، وهو قرار يأتي بعد سنوات من المواجهة بين الدول المؤيدة لرفع الحظر الدولي المفروض على صيد الحيتان، كان آخر فصوله في الاجتماع الذي انعقد في سبتمبر/أيلول الماضي في البرازيل.
ورفض أعضاء الهيئة التنظيمية للجنة الدولية لصيد الحيتان بالأغلبية (41 صوتا ضد 27 ، وامتناع اثنين عن التصويت)اقتراح اليابان بإقامة لجنة صيد مستدامة، مما دفع طوكيو إلى التهديد بالانسحاب من تلك اللجنة.
وقالت مصادر إن الحكومة اليابانية تدرس صيد الحيتان التجاري-الذي سيؤثر على أنواع معينة مثل حوت المنك الوفير نسبيا، في البحار القريبة منها، داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيد سوجا، إنه "في الوقت الحالي لم يتقرر شئ بعد" عندما سئل عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بشكل يومي.
ووقعت اليابان على اتفاق فرض الحظر الدولي على صيد الحيتان لأغراض تجارية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1986 ، لحماية فصائل الحيتان التي توشك على الانقراض، وفي العام التالي، قامت بصيد الحيتان لأغراض علمية.
ولهذا، تعرضت اليابان لانتقادات من جانب المجتمع الدولي ومنظمات الحيوانات التي تعتبره صيدا تجاريا سريا، نظرا لأن لحم الحيتان في العينات المدروسة يتم بيعه لاحقا.
وتقوم اليابان بالصيد في منطقتين، أحدهما في شمال المحيط الهادئ، على الساحل الشمالي للأرخبيل، والآخر في القطب الجنوبي، وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت هذا النوع من الصيد، في مارس 2014 ، غير قانوني، لانتفاء أسباب "البحث العلمي".