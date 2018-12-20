اليابان تقترب من استئناف الصيد التجاري للحيتان

هسبريس ـ مُتابعة

قررت اليابان الانسحاب من اللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، كخطوة أولى لاستئناف الصيد التجاري لها، بعد حظر دام لأكثر من 30 عاما، حسبما كشفت مصادر حكومية.

وتخطط اليابان للإعلان عن انسحابها قبل نهاية العام، حسب ما ذكرت المصادر لوكالة الأنباء المحلية "كيودو"، وهو قرار يأتي بعد سنوات من المواجهة بين الدول المؤيدة لرفع الحظر الدولي المفروض على صيد الحيتان، كان آخر فصوله في الاجتماع الذي انعقد في سبتمبر/أيلول الماضي في البرازيل.

ورفض أعضاء الهيئة التنظيمية للجنة الدولية لصيد الحيتان بالأغلبية (41 صوتا ضد 27 ، وامتناع اثنين عن التصويت)اقتراح اليابان بإقامة لجنة صيد مستدامة، مما دفع طوكيو إلى التهديد بالانسحاب من تلك اللجنة.

وقالت مصادر إن الحكومة اليابانية تدرس صيد الحيتان التجاري-الذي سيؤثر على أنواع معينة مثل حوت المنك الوفير نسبيا، في البحار القريبة منها، داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيد سوجا، إنه "في الوقت الحالي لم يتقرر شئ بعد" عندما سئل عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بشكل يومي.

ووقعت اليابان على اتفاق فرض الحظر الدولي على صيد الحيتان لأغراض تجارية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1986 ، لحماية فصائل الحيتان التي توشك على الانقراض، وفي العام التالي، قامت بصيد الحيتان لأغراض علمية.

ولهذا، تعرضت اليابان لانتقادات من جانب المجتمع الدولي ومنظمات الحيوانات التي تعتبره صيدا تجاريا سريا، نظرا لأن لحم الحيتان في العينات المدروسة يتم بيعه لاحقا.

وتقوم اليابان بالصيد في منطقتين، أحدهما في شمال المحيط الهادئ، على الساحل الشمالي للأرخبيل، والآخر في القطب الجنوبي، وكانت محكمة العدل الدولية قد اعتبرت هذا النوع من الصيد، في مارس 2014 ، غير قانوني، لانتفاء أسباب "البحث العلمي".