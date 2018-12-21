24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:30
|16:04
|18:26
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ساكنة حيّ "الخرب" بطنجة تشكو تردي التجهيزات والبنيات التحتية
- مهداد يخوض في الفقه المتنور للحجوي الثعالبي
- تسارع التحولات التكنولوجية ينذر بمستقبل "أسود" لوكلاء التأمينات
- الحموشي يقرر ترقية والي أمن الدار البيضاء
- مطلب الترقية يوحد موظفين مقصيين خارج السلم
الكراوي: مجلس المنافسة يصون القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة (5.00)
الشعب يحكم في سويسرا .. سلطة الكانتونات وحكومة بسبع وزراء (5.00)
الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب (5.00)
- فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش" - (131)
- الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش" - (127)
- وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" - (119)
- باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف - (96)
- أظنّاء "جريمة شمهروش" جرى ضبطهم وسط حافلة - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طبيبة تربط بين الوشوم والإصابة بالتهاب الكبد "سي"
يعد رسم الوشوم أحد أكبر الأسباب لعوامل إصابة الإنسان بمرض التهاب الكبد الوبائي "سي"، وهو المرض الذي يصيب الملايين حول العالم.
وتقول الطبيبة المكسيكية، ميريام كاستيوت، العضوة في (الاتحاد المدني من أجل حياة أفضل) "مثلما تشكل تلك الثقوب لعمل الوشوم عاملا خطرا للإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الدموي، فإن فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز) والتهاب الكبد الوبائي (سي) يعدان الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات".
وأوضحت كاستيوت أن أحد الأسباب الرئيسية لإصابة الناس بالأمراض عند رسم الوشم هو القيام بذلك في أماكن غير آمنة.
وقالت "هناك أماكن كثيرة ليست مسجلة لدى الرقابة الصحية، لهذا فإن العديد من الاستوديوهات التي يذهب الناس إليها لرسم التاتو ليست معتمدة والناس لا تعرف ذلك".
وعلى سبيل المثال، فهناك ما يقرب من 12 مليون شخص بالمكسيك رسموا وشوم على أجسادهم ومعظمهم لا يتخطى عمره 20 عاما.
وبحسب كاستيوت، فإن من بين الأشكال العديدة التي قد تؤدي للإصابة بفيروس (سي) استخدام المحاقن أو الملحقات غير المعقمة.
ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، فهناك نحو 71 مليون شخص مصابون بالتهاب فيروس (سي) المزمن، وأن هناك 400 ألف شخص يموتون كل عام بسبب هذا المرض.
وذكرت الأخصائية أن هناك بعض التوصيات التي يلزم اتباعها لتجنب حدوث مضاعفات لمن لديه وشوم، خاصة وأنها شيء "سيميز البشر مدى الحياة".
وأوضحت "علينا الانتباه إلى التفاصيل، والتحقق من المكان الذي نذهب إليه لرسم الوشم، أن يكون معتمدا، وأن تكون المواد المستخدمة في الرسم والنقر جديدة ولا يعاد استخدامها".
وتابعت أنه لا يمكن النظر فقط للتكاليف لأنه "في كثير من الحالات، الشيء الرخيص تكون كلفته باهظة، لهذا لا ينبغي التقليل من الجودة والسلامة".
وأشارت إلى أنه ينصح بإجراء فحوصات بعد ستة أشهر من الوشم للتأكد من خلو الشخص الذي رسم وشما من الأمراض مثل فيروس "سي" ومرض "الإيدز".
وقال أيضا إنه إذا كان هناك شخص لديه بالفعل وشما لفترة طويلة فإنه من المفيد أن يجري اختبارات تشخيصية للوقاية من الأمراض.