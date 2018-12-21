طبيبة تربط بين الوشوم والإصابة بالتهاب الكبد "سي"

هسبريس - إفي

يعد رسم الوشوم أحد أكبر الأسباب لعوامل إصابة الإنسان بمرض التهاب الكبد الوبائي "سي"، وهو المرض الذي يصيب الملايين حول العالم.

وتقول الطبيبة المكسيكية، ميريام كاستيوت، العضوة في (الاتحاد المدني من أجل حياة أفضل) "مثلما تشكل تلك الثقوب لعمل الوشوم عاملا خطرا للإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الدموي، فإن فيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز) والتهاب الكبد الوبائي (سي) يعدان الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات".

وأوضحت كاستيوت أن أحد الأسباب الرئيسية لإصابة الناس بالأمراض عند رسم الوشم هو القيام بذلك في أماكن غير آمنة.

وقالت "هناك أماكن كثيرة ليست مسجلة لدى الرقابة الصحية، لهذا فإن العديد من الاستوديوهات التي يذهب الناس إليها لرسم التاتو ليست معتمدة والناس لا تعرف ذلك".

وعلى سبيل المثال، فهناك ما يقرب من 12 مليون شخص بالمكسيك رسموا وشوم على أجسادهم ومعظمهم لا يتخطى عمره 20 عاما.

وبحسب كاستيوت، فإن من بين الأشكال العديدة التي قد تؤدي للإصابة بفيروس (سي) استخدام المحاقن أو الملحقات غير المعقمة.

ووفقا لأرقام منظمة الصحة العالمية، فهناك نحو 71 مليون شخص مصابون بالتهاب فيروس (سي) المزمن، وأن هناك 400 ألف شخص يموتون كل عام بسبب هذا المرض.

وذكرت الأخصائية أن هناك بعض التوصيات التي يلزم اتباعها لتجنب حدوث مضاعفات لمن لديه وشوم، خاصة وأنها شيء "سيميز البشر مدى الحياة".

وأوضحت "علينا الانتباه إلى التفاصيل، والتحقق من المكان الذي نذهب إليه لرسم الوشم، أن يكون معتمدا، وأن تكون المواد المستخدمة في الرسم والنقر جديدة ولا يعاد استخدامها".

وتابعت أنه لا يمكن النظر فقط للتكاليف لأنه "في كثير من الحالات، الشيء الرخيص تكون كلفته باهظة، لهذا لا ينبغي التقليل من الجودة والسلامة".

وأشارت إلى أنه ينصح بإجراء فحوصات بعد ستة أشهر من الوشم للتأكد من خلو الشخص الذي رسم وشما من الأمراض مثل فيروس "سي" ومرض "الإيدز".

وقال أيضا إنه إذا كان هناك شخص لديه بالفعل وشما لفترة طويلة فإنه من المفيد أن يجري اختبارات تشخيصية للوقاية من الأمراض.