عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن

أيوب صدور

تمكّن فريقٌ طبيٌّ وتمريضيٌّ، مشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بمدينة طنجة، من إجراء تدخل جراحيّ غاية في الدقة على مستوى القولون، باستئصال الجزء المريض منه وتعويضه بقولون آخر نشيط دون شق البطن أو ترك أي ندوب.

واستفاد من العملية الجراحية، التي تشكل سابقة بمستشفيات المملكة بجهة الشمال، طفل يبلغ من العمر حوالي 5 سنوات كان يعاني من تضخم القولون الأولي وإمساك مزمن منذ الولادة، لم يستجب للأدوية المضادة للإمساك؛ الشيء الذي كاد أن يؤدي إلى انسداد وظيفي للأمعاء والموت.

واستغرق التدخل الجراحي، وفق بلاغ صادر عن المديرية الجهوية للصحة بطنجة، حوالي 3 ساعات تحت إشراف فريق طبي متخصص في جراحة الأطفال مكون من أساتذة جامعيين وفريق طبي وتمريضي مختص في التخدير والإنعاش.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن الطفل يرقد حاليا بجناح الأطفال إلى حين استكمال الفحوصات الطبية الضرورية، مشيرا إلى أن العملية تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المديرية الجهوية للصحة وتتطلب تجهيزات دقيقة متطورة، وهي نتاج تضافر جهود الأطقم الطبية والتمريضية العاملة بالمركز الاستشفائي العمومي محمد الخامس بمدينة طنجة.