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الرئيسية | بيئة وعلوم | "ركبة اصطناعية" تعيد الحركة إلى مريضة في آزرو‎

"ركبة اصطناعية" تعيد الحركة إلى مريضة في آزرو‎

"ركبة اصطناعية" تعيد الحركة إلى مريضة في آزرو‎
أيوب صدور
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:12

أفلح فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل وفريق الإنعاش والتخدير في استبدال مفصل ركبة لمريضة بمستشفى 20 غشت بمدينة آزرو.

وحسب مصدر طبي، فقد استفادت من العملية امرأة تبلغ من العمر حوالي 76 سنة، كانت تعاني منذ سنوات من آلام حادة على مستوى مفصل الركبة اليمنى، حيث عمل الفريق الطبي على تعويض المفصل بآخر اصطناعي.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الجراحي استغرق حوالي ثلاث ساعات، مشيرا إلى أن المرضى، في السابق، كانوا يتنقلون إلى المراكز الاستشفائية الجامعية المجاورة لإجراء هذا النوع من العمليات.

وأكد المصدر الطبي أن العملية "كُللت بالنجاح ومرت في ظروف جيدة"، مستحضرا استقرار الوضعية الصحية للمريضة، ومنوها بمجهودات كافة الأطر الطبية والتمريضية التي شاركت في إنجاح هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوزارية التي تروم تقريب الخدمات الطبية والجراحية من عموم المواطنين.

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1 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 21 دجنبر 2018 - 20:50
العملية تمت بنجاح لكن لم يحضر فيها الاطباء الاساتدة من الدول المتقدمة هذا من جهة . من جانب اخر لانزال ننتظر الحالة والاستقرار لوضعية الصحية للمريضة هو الاهم كثيرا . الى حد الان نجحنا في المرحلة الاولى شئ جيد نعتز بها من اطبائنا نعترف لهم بجميل لهذا المجهود . لكن لا يزال الشطر الثاني وهو حالت المريض كيف تكون بعد ذالك . حينما المريض يتمشى عاديا بدون الم هناك نقول الكل نحج ونعتزباطبائنا اما الان يجبالانتظارلفترة معينة حتى ننظر كيف سيكون رد فعل المريض على العملية
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