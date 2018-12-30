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كُتّاب وآراء
"ركبة اصطناعية" تعيد الحركة إلى مريضة في آزرو
أفلح فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل وفريق الإنعاش والتخدير في استبدال مفصل ركبة لمريضة بمستشفى 20 غشت بمدينة آزرو.
وحسب مصدر طبي، فقد استفادت من العملية امرأة تبلغ من العمر حوالي 76 سنة، كانت تعاني منذ سنوات من آلام حادة على مستوى مفصل الركبة اليمنى، حيث عمل الفريق الطبي على تعويض المفصل بآخر اصطناعي.
وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الجراحي استغرق حوالي ثلاث ساعات، مشيرا إلى أن المرضى، في السابق، كانوا يتنقلون إلى المراكز الاستشفائية الجامعية المجاورة لإجراء هذا النوع من العمليات.
وأكد المصدر الطبي أن العملية "كُللت بالنجاح ومرت في ظروف جيدة"، مستحضرا استقرار الوضعية الصحية للمريضة، ومنوها بمجهودات كافة الأطر الطبية والتمريضية التي شاركت في إنجاح هذا الإنجاز الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوزارية التي تروم تقريب الخدمات الطبية والجراحية من عموم المواطنين.