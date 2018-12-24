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الرئيسية | بيئة وعلوم | عدم انتظام ضربات القلب يقتل المسنين والرياضيين

عدم انتظام ضربات القلب يقتل المسنين والرياضيين

عدم انتظام ضربات القلب يقتل المسنين والرياضيين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 03:48

ذكر متخصص مكسيكي في الأمراض القلبية أن عدم انتظام ضربات القلب يعد أحد أسباب الموت المفاجئ لدى كبار السن والرياضيين مثل لاعبي كرة القدم.

وقال الدكتور أوسكار بازان رودريغيز، في بيان، إن سبب ما ذكر هو أنه في حالة كبار السن "كلما تقدّم السن، يشهد القلب عملية نمو تتسبب في انخفاض خفقانه".

وأضاف الطبيب بمستشفى دكتور إدواردو ليثياجا المكسيكي العام أنه في حالة لاعبي كرة القدم، نظرا للمجهود المتطلب من قلوبهم، "قد يصابون بالإغماء ويتعرضون للموت على الفور خلال مباراة".

وأوضح المتخصص أن معدل ضربات القلب الطبيعي لدى شخص ما يتراوح من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة.

ومع ذلك، ثمة حالات معدل ضربات القلب الطبيعي فيها أقل من 60 وتعرف باسم بطء القلب أو أعلى من 100 وتسمى عدم انتظام دقات القلب.

وأفاد بأن كلتا الحالتين تؤثران على نظام التوصيل الكهربائي للقلب وناجمتان عن أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.

وأشار المتخصص إلى أن التغيرات في ضربات القلب قد تحدث في أية فئة عمرية، مع أنها لدى الأطفال بوجه عام تعزى إلى تشوه خلقى وهو ما يمكن معالجته في بعض الحالات عبر الجراحة.

وذكّر رودريجيز بأنه توجد حاليا مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوية تعمل على تخفيف هذا المرض بشكل فعال، ولكنه أوصى المصابين بأمراض مزمنة مثل السكر أو الفشل الكلوي بالتحكم التام تفاديا لأية إصابة.

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