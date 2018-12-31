خبراء: مخلوقات قاع البحر حيوية للنظام البيئي

هسبريس - د.ب.أ

تعاني الديدان وحيوانات الإسفنج وغيرها من المخلوقات التي تعيش في قاع المحيطات من مشكلة دعائية، حسبما نقل موقع "ستاف" النيوزيلاندي الإخباري عن عالمة مقيمة في أوكلاند، بعدما عادت من مهمة استكشافية استمرت لمدة شهرين في قاع المحيط عند القطب الجنوبي.

وذكرت جيني هيلمان، الباحثة الحاصلة على درجة الزمالة في جامعة أوكلاند للموقع، إن الكائنات التي تشكل ما يسمى بمجتمع كائنات القاع قد لا تكون مثيرة للإعجاب مثل "الكائنات الكبيرة الجذابة" في المنطقة مثل البطاريق أو الحيتان.

لكن هذه المخلوقات، الأبطأ بكثير من الكائنات الحية الأخرى في التكيف مع تغيرات درجات الحرارة، تعتبر حيوية بالنسبة لحالة النظام البيئي البحري بأكمله، وفقا للتقرير الذي نشر اليوم الأحد.

وفسرت هيلمان قائلة: "لا يؤثر حوت واحد على دورة بيئية عالمية، ولكن مجتمعات الحيوانات التي تعيش في القاع مؤثرة حقا".

وبدون مجتمع كائنات القاع، ستنهار السلسلة الغذائية بأكملها.

وأضافت: "الحيتان تذهب إلى هناك لتتغذى، فإذا لم يكن هناك ما تتغذى عليه، فلن تكون هناك حيتان".