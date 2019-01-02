إعادة تعصيب العضلات يمنع آلام الأطراف المبتورة

هسبريس ـ مُتابعة

يقوم الاطباء في مركز ويكسنر الطبي وكلية الطب، بجامعة أوهايو الامريكية، بدور ريادي في "إعادة تعصيب العضلات المستهدفة"، لمنع، أو الحد من ألم الأطراف الوهمي لدى مبتوري الأطراف.

وأفاد موقع "ساينس ديلي" الالكتروني المعني بالتقارير العلمية، بأن فقدان أحد الأطراف نتيجة التعرض لصدمة أو الاصابة بالسرطان أو ضعف الدورة الدموية، من الممكن أن يؤدي إلى الشعور بألم وهمي في الأطراف وفي الجذع، لدى 75 بالمئة من ذوي الاطراف المبتورة في الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن "إعادة تعصيب العضلات المستهدفة"، أي إعادة توجيه مسار الأعصاب التي يتم قطعها أثناء البتر داخل العضلة المحيطة بها، يقلل إلى حد كبير من الشعور بألم وهمي في الاطراف، بحسب ما ورد في منشور صدر مؤخرا، للدكتور إيان فاليريو، رئيس "قسم الحروق والجروح والصدمات"، في قسم جراحات التجميل بجامعة أوهايو.

وكان قد تم تطوير "إعادة تعصيب العضلات المستهدفة"، لأول مرة، للسماح لمبتوري الأطراف بالتحكم بصورة أفضل في الأطراف الصناعية. وعادة ما يقوم الأطباء بإجراء الجراحة بعد شهور أو سنوات من حدوث البتر الأولي.

وعندما اكتشف الجراحون أن الإجراء يحسن أيضا من بعض أسباب الشعور بالألم، بدأوا في استخدامه لعلاج نهايات عصبية غير منظمة، معروفة باسم "الألم الوهمي في الأطراف".

وقد أجرى الجراحون على مدار ثلاث سنوات، 22 عملية جراحية لـ"إعادة تعصيب العضلات المستهدفة"، لاشخاص لديهم بتر أسفل الركبة، وشملت العمليات 18 جراحة أساسية وأربع جراحات ثانوية.

ولم يصب أي من المرضى بأورام عصبية مصحوبة بأعراض ، في حين أفاد 13 بالمئة منهم فقط بأنهم أصيبوا بالألم بعد ستة أشهر.