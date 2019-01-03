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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: كوكب الأرض كان عبارة عن "كرة ثلج"‬

دراسة: كوكب الأرض كان عبارة عن "كرة ثلج"‬

دراسة: كوكب الأرض كان عبارة عن "كرة ثلج"‬
هسبريس من الرباط
الخميس 03 يناير 2019 - 03:35

في عدد من مناطق العالم توجدُ طبقات قديمة مفقودة من الطبقات الجيولوجية. وتقول إحدى الدراسات إن اختفاء هذه الطبقات سيُفسَّر بحقيقة علمية مفادها أن كوكبنا كانَ سيكونُ عبارة عن "كرة ثلجية" في الماضي.

الدّراسة التي قدّمتها مجلة "Numerama" تساءلت عن تواجد هذه الطبقات المفقودة على كوكبِ الأرض، التي يبدو أنها اختفت بين طبقات جيولوجية مُعينة. وحاول فريق من الباحثين تفسير غياب هذه الصخور الرسوبية للأرض مع مرورِ الزّمن.

ونقلَ موقع المجلة أن "الطبقة المفقودة اختفت في وقت كانت الأرض مغطاة بالجليد". ويضيفُ العلماء أنَّ هذه "الكرة الثلجية"، التي كانت ستوجد قبل 700 مليون سنة، تآكلتْ مع مرور الزمن.

ولفهم هذه النظرية، يضيف الموقع المذكور، يجب العودة إلى نهاية حقبة ما قبل العصر الكمبري: فهي تبدأ بتكوين الأرض (قبل 4.560 مليار سنة) وتنتهي مع الكامبريان، الذي من ميزتهِ ظهور الحيوانات (541 مليون سنة).

ويوجدُ اختلاف كبير بين العلماء حولَ لحظة الانتقال بين هاتين الطبقتين. وفي جراند كانيون في ولاية كولورادو، حيث يظهرُ قسم بطول 1600 متر ويسمحُ بمشاهدة طبقات الأرض المختلفة: تظهر الملاحظة أن التآكل قد حدث بين -1600 و525 مليون سنة، حسب الدراسة.

ويسعى المجتمع العلمي إلى شرح أصل هذه "الفجوة العميقة"، كما كتب مؤلفو الدراسة. ووفقا لهؤلاء العلماء فإن الأرض نفسها هي التي تسببت في تآكل ثلث هذه القشرة: عندما كان الكوكب مغطى بالثلج، تم قطع هذه السماكة ووجدت الرواسب في المحيط.

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