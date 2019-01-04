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تحذيرات من مخاطر صحية لاستهلاك "كورن فليكس"
الجمعة 04 يناير 2019 - 18:50
أوردت صحيفة "ذي صن" البريطانية أن السلطات الصحية في المملكة المتحدة تستعد لتوجيه تحذيرات إلى أولياء الأمور من إعطاء "الكورن فليكس" على الإفطار لأبنائهم، لانعكاساتها السلبية على الصحة.
وحسب الجريدة فإن هيئة الصحة العامة البريطانية ستوصي بتقديم بدائل للأطفال المعتادين على تناول "الكورن فليكس" خلال وجبة الإفطار الصباحية، على أن تحتوي على نسبة أقل من السكر.
وقد كشفت البيانات الصحية ببريطانيا أن طفلا واحدا من كل 3 أطفال ينهون المدرسة الابتدائية في بريطانيا وهم يعانون السمنة، لذلك توصي بتناول وجبات غذائية صحية.