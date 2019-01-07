مجموعة أوزون تجمع نفايات عاصمة زيان خنيفرة

هسبريس من الرباط

تعطي مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، يوم الخميس 10 يناير الجاري، الانطلاقة الرسمية لتدبير قطاع النظافة خلال السنوات السبع المقبلة بعاصمة زيان خنيفرة، بحضور منتخبي المدينة والسلطات الإقليمية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني، وبتنشيط من فرق فنية من المنطقة.

وحازت شركة أوزون خنيفرة، أحد فروع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، على صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بمدينة خنيفرة بمبلغ قيمته 11 400 336.00 درهما سنويا، لجمع ما يفوق 32.724 طنا من النفايات كل عام.

والتزاما منها بدفتر التحملات، وفرت الشركة، وفق بلاغ لها توصلت به هسبريس، أسطولا ضخما من أحدث الآليات والمعدات يصل إلى 20 آلية، من شاحنات وسيارات وآليات الجمع والتنظيف، بما فيها الحاويات تحت أرضية.

هذا النظام، يردف البلاغ، ستعمل به مدينة خنيفرة لأول مرة، كما ستستثمر شركة أوزون، حسب دفتر التحملات، في العنصر البشري المحلي بتوفير 107 فرص شغل لأبناء المدينة والإقليم.

ويستطرد المصدر قائلا: "تعتبر مجموعة أوزون المقاولة المواطنة الرائدة بالمملكة في مجال تدبير قطاع النظافة، الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015، وشهادات الايزو العالمية ISO 9001) و(ISO 14001 وشهادة (OHSAS18001) للصحة والسلامة في العمل".

وتابع البلاغ أن الشركة حصلت أيضا على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب "دافعي الضرائب المصنفة"، كما حازت مؤخرا على جائزة التنمية الإفريقية 2017 صنف تدبير النفايات.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تدبر قطاع النظافة في ستين مدينة مغربية، وأربع دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج وغينيا)، وتتوجه إلى الاستثمار في مجالها في دول عربية وإفريقية أخرى. وتمكنت من خلق فرص شغل تجاوز عددها 8500 عامل.