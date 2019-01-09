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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء روس يقتربون من القضاء على مرض الربو

علماء روس يقتربون من القضاء على مرض الربو

علماء روس يقتربون من القضاء على مرض الربو
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 01:45

تمكن علماء معهد "علم المناعة"، التابع للوكالة الفيدرالية الطبية الروسية، من تطوير دواء لمعالجة مرض "الربو" في أفق القضاء عليه نهائيا، حيث وصفه أطباء بريطانيون بأنه يشكل "ثورة في مجال الطب من أجل القضاء على هذا المرض الخطير".

ووفقا لصحيفة "إزفيتسيا" الروسية فإن الأطباء المشرفين على البحث أكدوا بأن الدواء الجديد "لن يمكن فقط وقف حالات الربو وإنما القضاء عليه نهائيا".

واوضح المصدر ذاته بأن الدواء اجتاز مرحلة الاختبارات السريرية، وذلك بعد نجاحه على عدد من فئران المختبرات ،المصابة بهذا المرض.

وفي هذا الصدد قال مدير معهد "علم المناعة" التابع للوكالة الفيدرالية الطبية الروسية، موسى خيتوف، بأن المادة الفعالة في الدواء تمنع من تطور ونشوء المسبب لظهور المرض.

المتحدث أشار إلى ان العقار سيحتوي على مكونين، هما جزء من حمض نووي ريبوزي وهو الذي يوقف انتاج "اي ال-4"، وجزء هو الببيتد الكاتيوني، والذي يسمح بإيصال المادة الفعالة للأجزاء المطلوبة لوقف الحساسية و الإلتهاب.

من جهته ،وصف رئيس قسم الأمراض التنفسية في جامعة إمبريال كوليدج اللندنية، البروفيسور سيباستيان جونسون، بأن ماتوصل إليه الأطباء الروس هو "دواء متطور لايوجد في أمريكا أو بريطانيا، وهو متطور جدا".

ووصفت البروفيسور في جامعة تومسك الروسية وأخصائية علم المناعة، أولغا فيدوروفا، الدواء بأنه "لا نظير له في العالم" .

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