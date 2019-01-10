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الرئيسية | بيئة وعلوم | اكتشاف آثار حيتان صغيرة عمرها 35 مليون سنة

اكتشاف آثار حيتان صغيرة عمرها 35 مليون سنة

اكتشاف آثار حيتان صغيرة عمرها 35 مليون سنة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 10 يناير 2019 - 03:40

عثر باحثون على آثار حيتان صغيرة فى أمعاء حفرية حوت، و بلغ طول هذه الحيتان البحرية العملاقة ذات الجسم الشبيه بجسم الأفعى 18 مترا في بعض الأحيان.

و نجح باحثون من ألمانيا في تحليل أسلوب غذاء أحد هذه الحيتان العملاقة. وقالوا في دراستهم، التي نشرت نتائجها في مجلة "بلوس ون" العلمية، إن ما عثروا عليه في مصر يشير إلى أن هذا الحوت، هائل الحجم، كان يحتل قمة الهرم الغذائي في البحار، حيث كان يتغذى على كل ما دونه من الحيوانات البحرية؛ ومن بينها حيتان أصغر منه حجما.

يعرف هذا الحوت وسط العلماء المختصين باسم "باسيلوسوروس"، وكان يعيش قبل نحو 35 مليون سنة وفقا لتقديرات العلماء، وذلك حسب الباحثين الذين تشرف عليهم عالمة الحفريات الألمانية مانيا فوس، من متحف التاريخ الطبيعي في برلين.

وقال الباحثون إن هذا الفحص هو أول تحليل من نوعه لمحتويات أمعاء حوت من هذه المجموعة، وأول دليل على أنه كانت هناك حيتان تصطاد حيتانا أخرى في الحقب التاريخية السحيقة.

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