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الرئيسية | بيئة وعلوم | مسبار صيني يرسل صورا خاصة بالوجه المظلم للقمر

مسبار صيني يرسل صورا خاصة بالوجه المظلم للقمر

مسبار صيني يرسل صورا خاصة بالوجه المظلم للقمر
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 11 يناير 2019 - 16:50

التقط المسبار "تشانج إه -4" الصيني صورًا بانورامية على سطح القمر بعد نجاحه في أول هبوط على الجانب البعيد والمظلم للقمر.

وأصدرت مصلحة الدولة للفضاء الصينية، اليوم الجمعة، الصور البانورامية بزاوية 360 درجة التي التقطتها كاميرا مثبتة على الجزء العلوي من مركبة الإنزال للمسبار،بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وأرسلت الصور عبر القمر الصناعي للتتابع "تشويتشياو"، الذي كان يعمل على بعد حوالي 455 ألف كيلومتر من الأرض ويمكنه رؤية كل من الأرض والجانب البعيد للقمر.

وأجرى العلماء تحليلاً أوليا للتضاريس والأشكال الأرضية المحيطة بالمسبار، وفقًا للصور البانورامية.

كان المسبار "تشانج إه - 4" قد هبط في صباح الثالث من يناير الجاري، وسارت المركبة الجوالة القمرية "يوتو - 2" على سطح القمر في وقت متأخر من نفس الليل.

ثم أخذت المركبة الجوالة "غفوة" حيث رفع الإشعاع الشمسي درجة الحرارة على سطح القمر إلى أكثر من 100 درجة مئوية، واستأنفت العمل أمس الخميس.

ومن جهة اخرى ،اطلقت الصين،اليوم الجمعة، القمر الاصطناعي تشونجشينج -2 دي إلى الفضاء على متن الصاروخ الحامل لونج مارش 3 بي من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان ،بحسب شينخوا.

ودخل القمر الصناعي المدار المحدد مسبقا، وسيقدم خدمة إرسال لمحطات الراديو والتلفزيون وشبكات التلفزيون الكبلي في البلاد. وهذه هي المهمة 298 من سلسلة الصواريخ "لونج مارش".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - simou الجمعة 11 يناير 2019 - 17:41
الصين يصنعون ويرسلون لوحدهم مفيهم خير ههه
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3
2 - أطلس الجمعة 11 يناير 2019 - 17:51
القيادة القوية القادمة بقوة والتي ستزيل البساط لأمريكا أنها الصين العظمى
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3 - اغريب الجمعة 11 يناير 2019 - 17:57
انا أثق في التقارير الصينية عكس امريكا و روسيا صاحبتا أكذوبة القرن وصول للقمر
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