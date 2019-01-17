دراسة توصي بالبكتيريا المعوية لعلاج أمراض مزمنة

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت دراسة نشرت في أستراليا أن زراعة "ميكروبيوم البراز"، وهي البكتيريا الموجودة عند البشر، قد تكون مفيدة في علاج الأمراض المعوية المزمنة؛ مثل التهاب القولون التقرحي.

وشارك في الدراسة، التي أجرتها جامعة أديلايد، 73 مريضا بالتهاب القولون التقرحي الذي يصيب الطبقة المخاطية للأمعاء الغليظة والمستقيم، خضعوا لزراعة ميكروبيوم البراز من متبرعين.

وجاء في بيان لجامعة أديلايد أن عملية زراعة الميكروبيوم جرت عن طريق اختبار تنظير القولون الذي أعقبه حقنتين شرجيتين.

وقال طبيب الجهاز الهضمي سام كوستيلو، رائد الدراسة المنشورة في مجلة "Journal of the American Medical Association" العلمية، إن "أهم اختلاف في هذه التجربة مقارنة بدراسات سابقة هو استخدام اللاهوائية (الخالية من الأكسجين) لمعالجة البراز".

وأوضح الطبيب أن "الكثير من البكتيريا المعوية تموت بالتعرض للأوكسجين ونعلم أنه بالمعالجة اللاهوائية للبراز ينجو عدد كبير من البكتيريا المانحة مما يمكن حقن المريض بها".