24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:24
|18:47
|20:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس
- التبرع بالدم بجهة الشرق
- "رعاية" تُقرب الخدمات الصحية من جبال اشتوكة
- رصيف الصحافة: مدن مغربية تنجو من عمليات الدهس الإرهابية
- منع الولوج إلى "أكادير أوفلا" يُثير استنكارا بالمدينة
"قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)
الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)
رفض البرلمان "اتفاق بريكست" يُغرق مستقبل بريطانيا في المجهول (5.00)
- وزارة الأوقاف توقف خطيب مسجد بالرباط لتحريم "احتفال بوناني" - (122)
- المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون - (86)
- المغرب يُشيد بنسف الاتحاد الأوروبي لمخططات الجزائر والبوليساريو - (83)
- بوهندي: صيام عاشوراء نقل مغرض من المسلمين لعيد إسرائيلي - (82)
- أخنوش: الاتفاق الفلاحي إستراتيجي يُدر النفع على سكان الصحراء - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة توصي بالبكتيريا المعوية لعلاج أمراض مزمنة
كشفت دراسة نشرت في أستراليا أن زراعة "ميكروبيوم البراز"، وهي البكتيريا الموجودة عند البشر، قد تكون مفيدة في علاج الأمراض المعوية المزمنة؛ مثل التهاب القولون التقرحي.
وشارك في الدراسة، التي أجرتها جامعة أديلايد، 73 مريضا بالتهاب القولون التقرحي الذي يصيب الطبقة المخاطية للأمعاء الغليظة والمستقيم، خضعوا لزراعة ميكروبيوم البراز من متبرعين.
وجاء في بيان لجامعة أديلايد أن عملية زراعة الميكروبيوم جرت عن طريق اختبار تنظير القولون الذي أعقبه حقنتين شرجيتين.
وقال طبيب الجهاز الهضمي سام كوستيلو، رائد الدراسة المنشورة في مجلة "Journal of the American Medical Association" العلمية، إن "أهم اختلاف في هذه التجربة مقارنة بدراسات سابقة هو استخدام اللاهوائية (الخالية من الأكسجين) لمعالجة البراز".
وأوضح الطبيب أن "الكثير من البكتيريا المعوية تموت بالتعرض للأوكسجين ونعلم أنه بالمعالجة اللاهوائية للبراز ينجو عدد كبير من البكتيريا المانحة مما يمكن حقن المريض بها".