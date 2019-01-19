وزارة "التنمية المستدامة" تقدّم حصيلة سنة 2018

هسبريس من الرباط

أوضحت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن سنة 2018 تميزت بالشروع في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المصادق عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد برئاسة الملك محمد السادس بتاريخ 25 يونيو 2017.

وأضافت كتابة الدولة، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم حصيلتها برسم سنة 2018 وبرنامج عملها لسنة 2019، اليوم الجمعة، أنه "تم وضع إطار للحكامة من خلال إصدار المرسوم المحدث للجنة الإستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة، التي أنيط بها دور المصادقة على التوجهات الإستراتيجية الكبرى، ولجنة القيادة، برئاسة كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، الموكول إليها دور التتبع والمواكبة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة"..وعقدت هاته الأخيرة، وفق بلاغ صحافي صادر بالمناسبة، ثلاثة اجتماعات خصصت للمصادقة على 19 مخطط عمل قطاعي للتنمية المستدامة، تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنية في تنزيل هذه الإستراتيجية، مع مخطط عمل أفقي خاص بالأداء المثالي للدولة في إطار تنزيل مفهوم مثالية الإدارة في مجال تفعيل مبادئ التنمية المستدامة، والتي ستعرض على اللجنة الإستراتيجية برئاسة رئيس الحكومة في اجتماعها المقبل خلال الشهر الجاري من أجل المصادقة النهائية عليها.

ومن أهم مميزات السنة الماضية، وبهدف تقليص تكلفة التدهور البيئي وتحسين إطار عيش المواطنين، يضيف البلاغ ذاته، "تم العمل على تسريع وتيرة إنجاز برامج التأهيل البيئي التي تشرف عليها كتابة الدولة، مع باقي الشركاء المعنيين، كالبرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية".

وزاد البلاغ أنه تم إعداد برامج جديدة، "وهي البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء الذي يهدف إلى محاربة مصادر تلوث الهواء وتحسين جودته، وكذا البرنامج الوطني للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة الذي سيمكن من تطوير وتعميم خدمات التطهير السائل بالعالم القروي".

وفي إطار تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، أورد البلاغ أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتثمين النفايات من خلال إحداث مراكز الفرز والتثمين بالمطارح المراقبة الموجودة، وكذا مراكز طمر وتثمين جديدة.

كما تم إعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل لتثمين النفايات بهدف هيكلة وتنظيم مجموعة من المنظومات "المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، والبطاريات المستخدمة، ونفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والزيوت التشحيم المستعملة، والعجلات المستعملة، والزيوت الغذائية المستعملة، والورق والكارطون المستعمل، ونفايات البناء والهدم"، وفق المصدر ذاته.

البلاغ ذاته أوضح أن سنة 2018 تميزت بالمشاركة المتميزة للمملكة المغربية في أشغال المؤتمر 24 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، المنعقد خلال شهر دجنبر الماضي ببولونيا، "والتي كانت فرصة لتقديم التجربة والإنجازات المغربية في مجال مواجهة التغير المناخي، وكذا تعزيز الريادة والإشعاع المغربي على المستوى الدولي"، وزاد: "وقد توجت هذه الجهود باحتلال المغرب الرتبة الثانية بعد دولة السويد حسب مؤشر الأداء المناخي حسب تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية على هامش أشغال المؤتمر سالف الذكر".

وفي إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والذي يشكل محورا إستراتيجيا لعمل هذه الوزارة، "تم التوقيع على اتفاقيات تعاون جديدة في مجال البيئة والتنمية المستدامة مع كل من السنغال والنيجر، كما تم القيام بمجموعة من الأنشطة من أجل تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي، خاصة تلك الموقعة أمام الملك مع كوت ديفوار ومدغشقر، من خلال تقوية قدرات الفاعلين في مجموعة من المجالات، تهم تدبير النفايات الصلبة والسائلة، وأيضا مواجهة التغير المناخي، إذ يلعب مركز الكفاءات للتغير المناخي دورا مهما وأساسيا في هذا الميدان"، تبعا للمصدر ذاته.

يذكر أن السنة المنصرمة شهدت أيضا تقوية التواصل مع مختلف الشركاء، "إذ شرعت الوزارة في إطلاق منصة افتراضية تفاعلية لنشر وتبادل المعلومات والمعطيات حول البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها في مجال البيئة والتنمية المستدامة على صعيد مختلف جهات المملكة. وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز المشاريع التشاركية وتحفيز المبادرات المتعلقة بالتنمية المستدامة على المستوى الترابي"، يختم البلاغ.