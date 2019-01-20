24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2813:4316:2618:5020:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ألعاب رقمية تدرّ أكثر من مليار دولار على تركيا (5.00)

  2. اتحاد الشغل التونسي يتشبث بالإضراب لزيادة الأجور (5.00)

  3. قرار من المحكمة التجارية يمدّد "نشاط لاسامير" شهورا إضافية (5.00)

  4. مصطفى الرميد وقطة "شْرُودينِجَر" (5.00)

  5. مقتل آية يخرج مسيرات للمطالبة بحماية النساء في شوارع أستراليا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي"

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي"

في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي"
هسبريس - متابعة
الأحد 20 يناير 2019 - 15:00

من المتوقع أن يشهد العالم، اليوم الأحد، خسوف القمر الوحيد الكلي خلال عام 2019، وذلك عندما يقع ظل الأرض على القمر، حيث سوف يتحول لونه إلى لون برتقالي مائل إلى الحمرة.

ومن المتوقع أن يكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في نصف الكرة الغربي وأوروبا والجزء الغربي من إفريقيا، بالإضافة إلى شمال روسيا.

وفي حال كانت أحوال الطقس جيدة، فإن خسوف القمر قد يجتذب نحو 2.8 مليار شخص.

وسوف يحظى سكان أمريكا الشمالية بأفضل رؤية للخسوف، حيث يظهر في السماء ابتداء من التاسعة وست وثلاثين دقيقة مساء بالتوقيت الشرقي اليوم (02:36 بتوقيت غرينتش غدا الاثنين).

وقالت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إن هذه المرة سوف تكون الأولى منذ ثلاثة أعوام تتمكن فيها أمريكا الشمالية من رؤية خسوف قمر كلي.

وسيتمكن المواطنون في أوروبا من رؤية الخسوف فجر غد الاثنين.

ويطلق على هذا الخسوف" القمر الدموي"، حيث إن لون القمر سوف يكون برتقاليا مائلا إلى الحمرة خلال فترة الخسوف.

ويرجع تغير لون القمر إلى نشر الذرات الصغيرة، التي يتألف منها الغلاف الجوي للأرض للون الأزرق، لدى مرور ضوء الشمس عبره؛ وهو ما يخلف لونا أحمر في معظمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عادل الزراري الأحد 20 يناير 2019 - 15:07
تحذير من الله عز و جل لعباده الجاهلين الذين يريدون الدنيا و يخسرون الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
2 - SPEAKER الأحد 20 يناير 2019 - 15:14
هذه إشارة على ان سنة 2019 ستكون سنة دموية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
3 - سعيد الأحد 20 يناير 2019 - 15:18
سبحان الله. أكيد أن لخالق الكون حكمة من هذه الظاهرة يقف عليها الحكماء و العلماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - rach الأحد 20 يناير 2019 - 15:20
سبحان الله ( لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون)
لا حركة ولا سكون الا بإذنه إن هذه آيات لا يجب ان تمر علينا مر الكرام يجب علينا ان نعتبر منها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - أمين الأحد 20 يناير 2019 - 15:28
سبحان الله
إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار
صدق الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - متتبع الأحد 20 يناير 2019 - 15:32
في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي" .. و بعض المغاربة في سلا و طنجة و مدن أخرى يترقبون رؤية البالوعات لسرقتها !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الحسين الأحد 20 يناير 2019 - 15:35
ديننا الاسلامي الحنيف يأمرنا عندما يحصل خسوف القمر بأن نصلى صلاة تسمى صلاة الخسوف ونكثر من الذكر والدعاء.الخ. وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. للاسف كثيرا منا ليس عند علم بهده السنة .... وبدأنا نميل إلى التفسيرات العلمية للظواهر الكونية فقط كما يفعل الغرب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - أسية الأحد 20 يناير 2019 - 15:37
السلام عليكم. سبحان الله العظيم رب العرش العظيم ..هده ظواهر واحداث تحدت لكن بشكل ناذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - توفيق الأحد 20 يناير 2019 - 15:37
يمكن مشاهدته كذلك في المغرب قبيل فجر يوم الإثنين. اثناء الليل سيكون القمر بدرا أبيض وسيدخل ظل الأرض ويصبح لونه برتقالي وذلك بسبب الشمس التي ستكون على وشك الشروق. اللون البرتقالي كلون الشفق وقت غروب الشمس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - فاطمة الأحد 20 يناير 2019 - 15:39
إلا صاحب التعليق 2 لا يعلم غيب إلا الله وحده وسنوات الأخيرة كلها ضمار نتمنا أن تكون هذه سنة سعيدة وطيبة وان نحاول جعلها كذالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.