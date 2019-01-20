في ظاهرة فلكية نادرة .. العالم يترقب رؤية خسوف "القمر الدموي"

هسبريس - متابعة

من المتوقع أن يشهد العالم، اليوم الأحد، خسوف القمر الوحيد الكلي خلال عام 2019، وذلك عندما يقع ظل الأرض على القمر، حيث سوف يتحول لونه إلى لون برتقالي مائل إلى الحمرة.

ومن المتوقع أن يكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في نصف الكرة الغربي وأوروبا والجزء الغربي من إفريقيا، بالإضافة إلى شمال روسيا.

وفي حال كانت أحوال الطقس جيدة، فإن خسوف القمر قد يجتذب نحو 2.8 مليار شخص.

وسوف يحظى سكان أمريكا الشمالية بأفضل رؤية للخسوف، حيث يظهر في السماء ابتداء من التاسعة وست وثلاثين دقيقة مساء بالتوقيت الشرقي اليوم (02:36 بتوقيت غرينتش غدا الاثنين).

وقالت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) إن هذه المرة سوف تكون الأولى منذ ثلاثة أعوام تتمكن فيها أمريكا الشمالية من رؤية خسوف قمر كلي.

وسيتمكن المواطنون في أوروبا من رؤية الخسوف فجر غد الاثنين.

ويطلق على هذا الخسوف" القمر الدموي"، حيث إن لون القمر سوف يكون برتقاليا مائلا إلى الحمرة خلال فترة الخسوف.

ويرجع تغير لون القمر إلى نشر الذرات الصغيرة، التي يتألف منها الغلاف الجوي للأرض للون الأزرق، لدى مرور ضوء الشمس عبره؛ وهو ما يخلف لونا أحمر في معظمه.