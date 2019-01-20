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الرئيسية | بيئة وعلوم | المغرب يشهد خسوفا جزئيا للقمر "الدموي العملاق"

المغرب يشهد خسوفا جزئيا للقمر "الدموي العملاق"

المغرب يشهد خسوفا جزئيا للقمر "الدموي العملاق"
هسبريس من الرباط
الأحد 20 يناير 2019 - 21:10

يستطيع المغاربة رؤية خسوف جزئي فقط لظاهرة فلكية نادرة الحدوث، وذلك عندما يحدث خسوف القمر الدموي، أو ما يسميه البعض "قمر الذئب الدموي العملاق".

وقد يشاهد المغاربة في بعض المناطق هذا الخسوف بشكل جزئي وغير كامل، إذ إنه في فجر الاثنين 21 يناير في تمام الساعة 2:37 بتوقيت غرينتش، يبدأ القمر في دخول منطقة شبه ظل الأرض، وسيبدأ الخسوف الجزئي عند حلول الساعة 3:35 بتوقيت غرينتش.

أما الخسوف الكلي فسيكون عند الساعة 4:42 بتوقيت غرينتش، وسيبلغ ذروته عند الساعة 5:13 بتوقيت غرينتش. ويدوم هذا الخسوف الكلي مدة ساعة ودقيقتين، وفق مواقع متخصصة.

وباقتراب موعد خسوف "القمر الدموي" تجددت تنبؤات لا أساس لها من العلم، ولا يوثقها الدين، تفيد بأن هذا الخسوف النادر ينذر بدنو نهاية العالم، أو موعد يوم الفناء، غير أن القرآن الكريم فند كل توقع بموعد هذا اليوم العظيم، لأنه "يبقى من أنباء الغيب التي لا يعلمها حصرا سوى الله تعالى"، يقول معلقون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mekkaoui moulay lhoussaine الأحد 20 يناير 2019 - 21:29
الموضوع يحتاج الى تحليل دقيق ، بحكم تجربتي هذا يعني نهايت العلوم التجريبية ، الايام هي التي الدليل على كلامي ، اتوقع من اليوم الى اسبوع ستدخل البشرية في ركود ومخاض اقتصادي و فلاحي وقانوني و سياسي و طبي الطب البشري والطب البيطري ، وسيستمر الامر الى ٢٣ / ٠٧ / ٢٠١٩ م ، وبعد ذلك تتغير المفاهيم وتبدأ العلوم الطبيعية ، اذا قبل فوات الاوان يجب اعادة التأهيل للعلماء واعادة التكوين للمهن حتى يواكب الجميع التغيرات الكونية .
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-7
2 - Hassan Sima الأحد 20 يناير 2019 - 21:32
لا داعي للقلق فالمغرب لا يعمل بتوقيت جرينتش ههه سنشهـد نهـاية العالم في الأحلام تصبحون على خير
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0
3 - ساكن تحتهم بقليل الأحد 20 يناير 2019 - 21:35
لاالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك (كل في فلك)تقرا من الجهتين لانه فلك والدوران اذن يوافقان الاية
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