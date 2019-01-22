تقويم الأسنان لا يضمن صحة الفم على مدى طويل

هسبريس - إفي

كشفت دراسة نشرت في أستراليا أن تقويم الأسنان لا يضمن صحة الفم على المدى الطويل، على عكس الاعتقاد السائد بأن هذا النوع من العلاج يقي من تدهور الأسنان.

وقالت إسما دوغراماسي، كبيرة فريق البحث، في بيان صادر عن جامعة أديلايد: "الدراسة وجدت أن الأشخاص الذين خضعوا إلى علاج تقويم الأسنان لم يتمتعوا بصحة فم أفضل على المدى الطويل".

وأبرزت دوغراماسي، التي نشر بحثها في مجلة "Community Dentistry and Oral Epidemiology"، أن كثيرا ما يطلب المرضى علاجا لتقويم أسنانهم المعوجة بزعم أنه يُجنّبهم مشكلات تؤدي إلى تدهور أسنانهم في المستقبل.

لكن بمتابعة حالات 448 مريضا تتراوح أعمارهم بيم 13 و30 عاما، تم التوصل إلى عدم حدوث فروق كبيرة بين من خضعوا إلى علاج تقويم الأسنان ومن لم يتعرضوا له، حيث لوحظ تسوس وفقدان أسنان في الحالتين.

وجاء في البيان أن علاج تقويم الأسنان يزداد شعبية تدريجيا ويتوقع أن يدر دخلا بأكثر من ستة مليارات دولار في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2023.

وشددت رائدة الدراسة على ضرورة غسل الأسنان باستمرار والحفاظ على صحة جيدة للفم والفحص الروتيني للوقاية من التسوس.