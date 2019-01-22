علماء: الجينات تحدد مكان تراكم الدهون في الجسم

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت دراسة أن تراكم الدهون حول البطن، كما هو معتاد عند الرجال، أو في الأرداف والسيقان، وهو الأكثر اعتيادا عند النساء، يعتمد بنسبة كبيرة على عوامل وراثية.

أجرى الدراسة، المنشورة في مجلة "Nature Communications" المتخصصة، باحثون من جامعة أوبسالا السويدية، قاموا بقياس توزيع الدهون في الجسم لقرابة 360 ألف مشارك تطوعي.

وقال ماتيس راسك-أندرسون، رائد الدراسة والباحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم المناعة والوراثة وعلم الأمراض في الجامعة السويدية: "نعرف أن النساء والرجال يميلون إلى تخزين الدهون بطريقة مختلفة".

في حالة النساء، يتم تخزين الدهون بسهولة أكثر في السيقان والأرداف، بينما في حالة الرجال يميلون إلى تراكمها حول البطن.

وأفاد راسك-أندرسون بأن هذا الاختلاف ينسب بطبيعة الحال إلى "عوامل الهرمونات الجنسية مثل الأستروجين، ولكن الآليات الجزيئية التي تسيطر على هذه الظاهرة غير معروفة إلى حد ما".

ولإجراء هذه الدراسة، استخدم الباحثون بيانات UK Biobank، وهي دراسة شارك فيها نصف مليون شخص في بريطانيا وجرى خلالها تحليل ملايين الجينات المتنوعة لتحديد مدى ارتباطها بتوزيع الدهون في مكان أو آخر بالجسم.

وبهذه الكيفية، تعرّف فريق راسك-أندرسون على ما يقرب من 100 جين يؤثر في توزيع الأنسجة الدهنية في جسم الإنسان.

واكتشف الباحثون بعد فحص أكثر تفصيلا أن العديد من تلك الجينات تشكل النسيج البيني خارج الخلية والذي يشارك في تنظيم هيكل ووظيفة الأنسجة.

ولذلك أوضحت نتائج الدراسة أن إعادة بناء النسيج البيني خارج الخلية هي إحدى الآليات التي تولد اختلافات في توزيع الدهون بالجسم.

كما قد تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تطوير جراحات جديدة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية شائعة الحدوث بين الرجال نظرا لكمية الدهون الكبيرة حول البطن عندهم.