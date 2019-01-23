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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة علمية تكشف موادا سامة في حفاضات الأطفال

دراسة علمية تكشف موادا سامة في حفاضات الأطفال

دراسة علمية تكشف موادا سامة في حفاضات الأطفال
هسبريس - رويترز
الأربعاء 23 يناير 2019 - 14:55

أظهرت دراسة نشرتها الوكالة الفرنسية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية أنه تم رصد مجموعة مختلفة من مواد قد تكون سامة في حفاضات أطفال.

وقالت الوكالة: "بعد دراسات أجريت على حفاضات، وكيفية استخدامها، وجدت الهيئة الرقابية آثارا لعدة مواد كيماوية بمستويات عالية على نحو خطير".

ووفقا للدراسة فإن هذه المواد تشمل بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال، التي تدخل في مستحضرات التجميل، وبعض الهيدروكربونات العطرية والجلايفوسات، وهو مبيد أعشاب شائع الاستخدام، وجميعها مواد لها مخاطر محتملة.

وقالت الحكومة الفرنسية إن على المصنعين وتجار التجزئة التأكد من إزالة هذه المواد من الحفاضات.

وقالت وزارات الصحة والبيئة والمالية في بيان مشترك: "نطالب المصنعين وتجار التجزئة باتخاذ إجراءات خلال الخمسة عشر يوما المقبلة لإزالة هذه المواد من حفاضات الأطفال".

وانتهت مدة براءة اختراع الجلايفوسات، الذي كانت العشرات من شركات الكيماويات تسوقه في أرجاء العالم، ومن المقرر أن يتوقف استخدام تدريجيا في فرنسا خلال ثلاث سنوات، لكن المزارعين مستثنون من حظره لعدم وجود بديل يمكن الاعتماد عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - N.H الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:07
هدشي علاش ظهر جيل الشواذ و المثليين
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-7
2 - المتتبع الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:11
كلما زغنا عن التقاليد القديمة واردنا الانخراط في هذا العالم المتحضر الا وهم الذين جلبونا لعالمهم يبينون لنا ان عالمهم هذا كله مصلحة ونفاق اخر ما وصلوا اليه ان حفاظات جيل المستقبل بها مواد سامة او مسرطنة وما خفي كان اعظم رحم الله من ربتني بالخروق البيضاء ولم تكن ترميها بل تصبنها بصابون المنجل فطيب الله ثراك ياامي ولكم الله يا احفادي
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32
3 - من جيل لخروق الخلوق الأربعاء 23 يناير 2019 - 15:16
لخروق هو الحل بركا من دالاع اوبومبرس او زيد اوزيد
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10
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