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كُتّاب وآراء
علماء يعلنون استنساخ "قردة مكاك" لدواع بحثية
ذكرت وسائل إعلام رسمية في بكين أن خبراء صينيين قالوا إنهم استنسخوا خمسة قردة من نوع "مكاك"، بعد أن تم تعديل جيناته الوراثية، بغرض إحداث اضطرابات في النوم، وذلك في حالة من المتوقع أن تثير مخاوف أخلاقية جديدة بشأن الهندسة الحيوية.
القردة تم استنسخاها من قرد مكاك ذكر، بعد تعديل خصائصه الوراثية من أجل إحداث اضطراب في إيقاع الساعة البيولوجية، بحسب ما جاء في مقالتين نشرتا في مجلة "ناشيونال ساينس ريفيو" المحلية الصادرة باللغة الانجليزية.
ويقول العلماء، الذين يعملون في "معهد العلوم العصبية بأكاديمية العلوم الصينية" بشنغهاي، إن القردة المستنسخة ستكون مثالية لغرض البحث عن علاجات محتملة لاضطرابات النوم، التي ترتبط في البشر بأمور مثل الاكتئاب والأمراض العصبية.
وكان العلماء الصينيون أعلنوا في العام الماضي، أيضا، ميلاد أول قردين مستنسخين، وهما تشونغ زونغ وهواهوا، باستخدام نفس التقنية التي تم من خلالها إنجاب "النعجة دوللي" منذ حوالي 20 عاما.
وقد تم استنساخ القردة الخمسة في شنغهاي باستخدام نفس الطريقة، وهي "نقل نواة الخلية الجسدية".