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كُتّاب وآراء
باحثون: الإنسان قادر على "التعلم" أثناء النوم
الإنسان يستطيع التعلم أثناء النوم العميق، هذا هو ما اكتشفه باحثون من سويسرا، حيث قالوا إن البشر قادرون على استيعاب معلومات معقدة، مثل الكلمات ومعانيها، أثناء النوم، واستدعائها أثناء اليقظة.
نشر الباحثون نتائج دراستهم الخميس في مجلة "كارانت بايولوجي".
أسمعت البروفيسور كاتارينا هينكه، أستاذة علمة النفس بجامعة برن وزميلاها، مارك تسوست وزيمون روخ، أشخاصا نائمين كلمات خيالية (ليس لها معنى ولا استخدام وليست موجودة في أي معجم) عبر سماعات، ونسبوا إلى هذه الكلمات معان مختلفة.
استخدم الباحثون مع بعض المتطوعين كلمات معبرة عن شيء صغير مثل طائر، واستخدموا كلمات معبرة عن شيء كبير جدا مع أشخاص آخرين، مثل الفيل.
تبين للباحثين أن الأشخاص الذين شاركوا في التجربة على سبيل التطوع، استطاعوا في 60% من الحالات، الإجابة عند استيقاظهم على الأسئلة عن معنى الكلمات الخيالية التي سمعوها أثناء النوم.
ومعلقا على نتائج الدراسة وصف رئيس الجمعية الألمانية لأبحاث النوم، بيتر يونغ، الدراسة بأنها رائدة، وقال إن أصحاب الدراسة برهنوا ولأول مرة على أن المخ يستطيع تعلم أشياء بشكل ترابطي أثناء النوم وبدون وعي.