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الرئيسية | بيئة وعلوم | استئصال ورم يزن 6 كلغ ونصف من كلية مريض

استئصال ورم يزن 6 كلغ ونصف من كلية مريض

استئصال ورم يزن 6 كلغ ونصف من كلية مريض
أيوب صدور
السبت 02 فبراير 2019 - 19:35

أفلح طاقم طبي وتمريضي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات، الخميس الماضي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض كان يعاني من تضخم في الكلية،همّت استئصال ورم ضخم.

وقال مصدر من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بورزازات إن "العملية استفاد منها مريض يبلغ من العمر حوالي 40 سنة، أجراها فريق طبي مكون من متخصص في جراحة المسالك البولية، وطبيب مختص في الجراحة العامة الباطنية، وطاقم طبي وتمريضي متخصص في التخدير والإنعاش، وممرضيْن مساعدين للجراحين".

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الجراحي الذي كلل بالنجاح عرف "استئصال ورم ضخم من كلية المريض بلغ وزنه 6.5 كيلوغرامات"، مشيراً إلى أن "المريض حاليا في وضع صحي جيد وتحسن مستمر".

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