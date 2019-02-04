24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الصغيّر: التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يُضَيع سبتة ومليلية المحتلّتَين (5.00)

  2. الرميد: لا مفر من الملكية البرلمانية .. والممارسة تصنع الديمقراطية (5.00)

  3. التعادل ينهي مباراة بركان وأوتوهو الكونغولي بالكاف (5.00)

  4. الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)

  5. تونس تغلق مدرسة قرآنية بتهمة الاتجار في البشر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | قرص إلكتروني يتابع اضطرابات المعدة عند المريض

قرص إلكتروني يتابع اضطرابات المعدة عند المريض

قرص إلكتروني يتابع اضطرابات المعدة عند المريض
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 04 فبراير 2019 - 02:30

طور فريق من الباحثين في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة قرصا إلكترونيا مصنوعا من مادة رخوة تشبه الجيلي، ما أن يبتلعه المريض ويصل إلى المعدة، حتى ينتفخ ليصل إلى حجم كرة تنس الطاولة، ويبقى في الداخل لفترة طويلة لمراقبة اضطرابات الجهاز الهضمي.

ويحتوي القرص الإلكتروني على وحدة استشعار يمكنها قياس درجة حرارة المعدة لمدة ثلاثين يوما بشكل متواصل، وإذا ما استدعت الحاجة إخراج القرص من معدة المريض، فإنه يشرب سائلا يحتوي على مادة الكالسيوم، مما يؤدي إلى انكماش القرص إلى حجمه الأصلي، وهو ما يسمح بمروره بسهولة إلى خارج الجسم.

ويتكون القرص الإلكتروني من خليط من الهيدروجيل والبوليمارات والمياه، مما يتيح له تغيير حجمه بسهولة داخل بطن المريض، ويكسبه قدرة على تحمل البيئة الحمضية داخل المعدة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في الابحاث العلمية عن الباحث شوان هي تشاو، أستاذ الهندسة الميكانيكية في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، قوله إن الهدف من هذه الدراسة هو "ابتكار قرص ذكي يمكن ابتلاعه ويبقى داخل المعدة لفترة طويلة من الوقت تصل إلى شهر لمتابعة الحالة الصحية للمريض".

وأكد فريق الدراسة أن القرص الإلكتروني الذي ابتكروه يتميز بصلابة بالغة، حيث تم اختباره آلاف المرات بالضغط عليه، وكذلك تم تعريضه لقوى تفوق ما قد يتعرض له جراء الانقباضات التقليدية داخل المعدة.

وأضاف الباحث أن "المعدة تقوم بآلاف إلى ملايين الانقباضات لطحن الغذاء داخلها، ولقد اكتشفنا أنه حتى في حالة حدوث قطع صغير في الغلاف المحيط بالقرص، فإن هذا القطع لن يتسع أو يتمزق في حالة الضغط عليه وتعرضه لعمليات شد وجذب لآلاف المرات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.