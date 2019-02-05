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كُتّاب وآراء
مشفى طنجة يستأصل لأول مرة ورما بمثانة مريض
أفلح فريق طبي وتمريضي متخصص، يعمل بمستشفى محمد السادس بمدينة طنجة، في إجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لعلاج سرطان المثانة بطريقة حديثة ومتطورة.
وحسب بلاغ وزارة لوزارة الصحة فإن المريض الذي أجريت له العملية يبلغ حوالي 58 سنة، وكان يعاني من سرطان المثانة، ويشكو آلاما حادة وعدم القدرة على التحكم في البول، كما تظهر عليه آثار البول الدموي؛ واستدعى وضعه الصحي إخضاعه لتدخل جراحي لاستئصال المثانة.
وتبعا للمصدر ذاته فإن التدخل الجراحي، الذي كلل بالنجاح، وقف وراءه طاقم طبي وتمريضي يترأسه البروفيسور خلوق، أخصائي جراحة المسالك البولية والتناسلية، إلى جانب طاقم طبي وتمريضي مختص في التخدير والإنعاش، واستغرق ست ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن المريض يتواجد حاليا بالمستشفى، إلى حين استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.
وأشار البلاغ إلى أن "هذا النوع من العمليات يعد من أكبر الجراحات في المسالك البولية، وعرف استخدام أحدث التقنيات الجراحية في علاج أورام المسالك البولية، بفضل تضافر جهود كافة الأطر والمتدخلين على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بطنجة، وبتنسيق مع إدارة مستشفى محمد السادس بالمدينة ذاتها".