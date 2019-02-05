24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1913:4616:3919:0520:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الفصحى تواجه الأعداء بقوة (5.00)

  2. ساكنة أحياء بمراكش تشكو "ضعف الإنارة العمومية" (5.00)

  3. مخطط تدبير الأزمات .. إستراتيجية غائبة لمواجهة "أنفلونزا الخنازير" (5.00)

  4. "إل تشابو" .. مصير بارون مخدرات على المحك (5.00)

  5. لأي شيء تصلح اللغة الأمازيغية وماذا سيستفيد المغاربة منها؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | مشفى طنجة يستأصل لأول مرة ورما بمثانة‬ مريض

مشفى طنجة يستأصل لأول مرة ورما بمثانة‬ مريض

مشفى طنجة يستأصل لأول مرة ورما بمثانة‬ مريض
أيوب صدور
الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 07:37

أفلح فريق طبي وتمريضي متخصص، يعمل بمستشفى محمد السادس بمدينة طنجة، في إجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، لعلاج سرطان المثانة بطريقة حديثة ومتطورة.

وحسب بلاغ وزارة لوزارة الصحة فإن المريض الذي أجريت له العملية يبلغ حوالي 58 سنة، وكان يعاني من سرطان المثانة، ويشكو آلاما حادة وعدم القدرة على التحكم في البول، كما تظهر عليه آثار البول الدموي؛ واستدعى وضعه الصحي إخضاعه لتدخل جراحي لاستئصال المثانة.

وتبعا للمصدر ذاته فإن التدخل الجراحي، الذي كلل بالنجاح، وقف وراءه طاقم طبي وتمريضي يترأسه البروفيسور خلوق، أخصائي جراحة المسالك البولية والتناسلية، إلى جانب طاقم طبي وتمريضي مختص في التخدير والإنعاش، واستغرق ست ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن المريض يتواجد حاليا بالمستشفى، إلى حين استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشار البلاغ إلى أن "هذا النوع من العمليات يعد من أكبر الجراحات في المسالك البولية، وعرف استخدام أحدث التقنيات الجراحية في علاج أورام المسالك البولية، بفضل تضافر جهود كافة الأطر والمتدخلين على مستوى المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بطنجة، وبتنسيق مع إدارة مستشفى محمد السادس بالمدينة ذاتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.