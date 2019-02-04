علماء يكشفون حقيقة حفرية غريبة في المغرب

هسبريس من الرباط

نجح باحثون من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية في كشف حقيقة حفرية غريبة بشكل مورفولوجي غير معتاد، لا تتعدى بضعة سنتميترات، كانت قد وُجدت في المغرب، ويعود عُمرها إلى حوالي 500 مليون سنة، وكانت تعيش في المحيطات.

وعُثر على هذه الحفرية في منطقة بوزركان بإقليم زاكورة، وظل العلماء منذ 150 سنة يبحثون عن محلها ضمن شجرة الحياة، وقد كانوا يطلقون على هذا الكائن"Stylophore"، وصنفوه سابقاً ضمن الفقريات.

لكن فريقاً من الخبراء من الدول الثلاثة بمختبر الجيولوجيا في مدينة ليون الفرنسية أنهى هذا الجدل وتوصل إلى أن هذا الحيوان ينتمي لشوكيات الجلد (Les échinodermes)، وقريب من فصيلة قنافذ البحر.

وقال بيان صادر عن جامعة ليون 1 الفرنسية: "بفضل الحفريات الاستثنائية التي وجدت في منطقة بوزكارن في المغرب، توصل فريق من مختبر الجيولوجيا إلى حقيقة نادرة، فهذه الحفرية حافظت على أجزائها الناعمة على شكل معدن البيريت الذي يتكون من ثاني كبريت الحديد".

وقام فريق الباحثين هذا بتسليط الضوء على البنية الدقيقة على جزء من شكل هذه الحفرية، وتمكن من مقارنتها مع ذراع حيوان نجم البحر، ووجد أن هذا الكائن لا يتوفر لا على ذيل أو رأس، بل فقط على ذراع مغذية. وتظهر نتيجة البحث العلمي أن جسم هذا الكائن يمكن تقسيمه إلى خمس وحدات، تماماً مثل ذراعي نجم البحر.

وقال بيان الجامعة الفرنسية إن هذا البحث شارك فيه باحثون من جامعة تولوز 3 والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بشيكاغو وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم بسان فرانسيسكو وكلية العلوم التابعة لجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، وضمنهم الأساتذة المغاربة فريد صالح وخولة كورايس وخديجة الحريري.