كتاب جديد يعزز هواية "تربية الطيور" بالمغرب

هسبريس من الرباط

تعززت هواية "تربية الطيور" بصدور كتاب جديد تحت عنوان "Les secrets des becs crochus au Maroc"، يهدف إلى تسليط الضوء على الطيور وكيفية تربيتها والعناية بها.

وقال حفيظ حنفاوي، صاحب الإصدار الجديد، إن "مربي الطيور في المغرب استبشروا بإصدار كتاب يُعتبر الأول من نوعه في تاريخ المغرب الأرنيطولوجي".

وأضاف أن "هذا المؤلف يعتبر إضافة جديدة لترسيخ ثقافة الطائر، ومرجعا للمربين الهواة والمحترفين في تربية الطيور وتحسين السلالات".