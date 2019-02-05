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كُتّاب وآراء
تقرير يحذر من فقدان ثلث جبال الجليد في الهيمالايا
حذر تقرير جديد من أنه من الممكن أن يتم فقدان ثلث الجبال الجليدية في سلاسل جبال الهيمالايا بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، نتيجة لتغير المناخ، مما قد يتسبب في تعقيد حياة 1.9 مليار شخص يعيشون في المنطقة.
ووفقا للتقرير المكون من 627 صفحة، والصادر عن المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال، وهي هيئة أبحاث مقرها كاتماندو، فإنه من الممكن أن يؤدي عدم الحد من آثار تغير المناخ إلى فقدان الجبال الجليدية بحلول عام 2100.
ويقول فيليبوس ويستر، وهو أحد معدّي التقرير، إن "هذه هي أزمة المناخ التي لم تسمع عنها... فالاحتباس الحراري في طريقه لتحويل قمم الجبال المغطاة بالجليد... عبر ثماني دول، إلى صخور عارية، في غضون أقل من قرن بقليل."
وتمتد المنطقة على مساحة 3500 كيلومتر، من أفغانستان إلى ميانمار، وتوفر قمم المنطقة المياه لبعض أكبر شبكات الانهار في العالم، ومن بينها نهر الجانج، والاندوس والميكونج وإيراوادي.
وأوضح التقرير أنه من الممكن أن يتسبب ذوبان الجبال الجليدية في حدوث فيضانات، مما يعرض حياة السكان في المجتمعات الجبلية والمجتمعات الواقعة في اتجاه مجرى الأنهار للخطر.