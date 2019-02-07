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الرئيسية | بيئة وعلوم | خبراء يجربون محركات كهربائية خاصة بالطائرات

خبراء يجربون محركات كهربائية خاصة بالطائرات

خبراء يجربون محركات كهربائية خاصة بالطائرات
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 07 فبراير 2019 - 02:21

أعلن المركز الوطني لأبحاث الطيران في روسيا أن خبراءه نجحوا في اختبار محركات كهربائية ستركب على الطائرات مستقبلا.

وأوضح بيان للمركز أن التجارب الأخيرة شملت محركات كهربائية غير مسبوقة، مزودة بتقنيات لنقل الطاقة بقدرات فائقة، وتتحمل درجات حرارة عالية قد يسببها تيار كهربائي بقوة 500 كيلواط.

وأشار القائمون على التجارب إلى أن استخدام مثل هذا النوع من التقنيات سيقلل كثيرا من أوزان المحركات، ويمكن في المستقبل من إطلاق طائرات كهربائية بقدرات أكبر بكثير من تلك الموجودة حاليا.

ويتبنى المركز الوطني الروسي لأبحاث الطيران، مع الجمعية الروسية للعلوم المتقدمة، مشروع تطوير هذا النوع الجديد من المحركات، وذلك في إطار خطة لإطلاق طائرات مدنية كهربائية تضاهي بقدراتها الطائرات العاملة بالوقود.

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