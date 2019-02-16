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الرئيسية | بيئة وعلوم | منظمة تحذر من مضادات حيوية لتسمين الحيوانات

منظمة تحذر من مضادات حيوية لتسمين الحيوانات

منظمة تحذر من مضادات حيوية لتسمين الحيوانات
هسبريس – رويترز
السبت 16 فبراير 2019 - 05:45

ما زال مربو الماشية في 45 دولة يستخدمون المضادات الحيوية لتحفيز نمو الحيوانات رغم تحذيرات خبراء الصحة وحظر ذلك في الكثير من أنحاء العالم، وفقا لتقرير أصدرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وجاء في التقرير أن 155 دولة قدمت بيانات خلال الفترة من 2015 إلى 2017، وقالت 45 دولة منها إنها تعطي الحيوانات مضادات حيوية بهدف منع العدوى والتسمين. ولا تزال 12 دولة تستخدم عقار يعرف باسم كوليستين كمحفز للنمو.

ويحظر الاتحاد الأوروبي منذ عام 2006 استخدام المضادات الحيوية لتحفيز النمو في الحيوانات السليمة، وتحظر الولايات المتحدة استخدامها منذ عام 2017 لأنها تعزز الإصابة بعدوى خطيرة بميكروبات مقاومة للأدوية.

وذكر تقرير المنظمة أن 45 دولة أقرت باستمرار استخدامها المضادات الحيوية لتحفيز النمو، من بينها 18 في الأمريكتين و14 في منطقة آسيا والأوقيانوس و10 في أفريقيا.

وينتمي كوليستين لواحدة من خمس فئات للأدوية صنفتها منظمة الصحة العالمية على أنها "مضادات ميكروبات شديدة الأهمية وعلى أعلى درجة من الأولوية"، أي أنها عقاقير تستخدم كمضادات حيوية ومضادات ميكروبات يتعين أن يقتصر استخدامها على علاج العدوى عندما تفشل كل العلاجات الأخرى.

وكشف التقرير أن عدد الدول التي تستخدم مضادات الميكروبات لتحفيز النمو تراجع من 60 دولة إلى 45 منذ أحدث جمع للبيانات. وأشار إلى أن المنظمة رحبت بالتقدم الذي حققته العديد من البلدان في تحسين الرقابة وجمع البيانات.

لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قال إن التقرير يظهر أن "الطريق لا يزال طويلا".

وأضاف في بيان "العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لتجنب التكلفة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الباهظة نتيجة مقاومة مضادات الميكروبات".

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