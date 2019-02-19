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الرئيسية | بيئة وعلوم | سكان العالم يترقبون ظهور "القمر الثلجي العملاق"

سكان العالم يترقبون ظهور "القمر الثلجي العملاق"

سكان العالم يترقبون ظهور "القمر الثلجي العملاق"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 17:55

من المتوقع أن يكون القمر العملاق، الذي يصادف ظهوره اليوم الثلاثاء 19 فبراير، أكبر قمر عملاق للعام 2019 بحسب المتابعين للقمر وحالاته، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.

وحسب صحيفة "ميرور"، فإن قمر هذه الليلة سيكون مكتملا، وسيكون الأكبر لأن مداره سيكون الأقرب إلى الأرض، إذ سيكون على بعد 365800 كيلومتر.

بالإضافة إلى ذلك فإن "القمر الثلجي العملاق" سيكون ثاني قمر عملاق على التوالي بعد "قمر الذئب الدامي العملاق" الذي صادف ظهوره الحادي والعشرين من يناير الماضي.

ويعرف القمر العملاق في فبراير إلى جانب كونه "قمر الثلج العملاق" أيضا، بأنه "قمر الجوع" نظرا لأن الثلوج في هذا الشهر تكون الأكثر غزارة وتأتي مع نهاية فصل الشتاء حيث يكون الطعام نادرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سارح السلاحف الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:24
سبحان الله رغم اقترابه وتغير لونه الكل مخلوق بقدر كل شيء خلقناه بقدر بحساب سبحانك مااعظمك هذه الآيات تذكر البشر برفع بصره إلى السماء ويقول سبحان الله مااعظمك لأن الأكثرية مربوطة بالارض قليلا ماترفعه رغم أن الروح اتية من السماء وهي المحرك
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