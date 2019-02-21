وكالة "ناسا" تطور رصد حالة الطقس في المريخ

هسبريس ـ مُتابعة

من الممكن لاي شخص حول العالم حاليا أن يتفحص حالة الطقس على كوكب المريخ (المعروف بالكوكب الاحمر)، بفضل أداة جديدة كشفت عنها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وأفاد "مختبر الدفع النفاث" التابع لناسا، بأن المسبار الفضائي الخاص بناسا الحامل اسم "إنسايت" يقوم بتوفير تقارير الطقس اليومية، التي يتم نشرها على الانترنت لاحقا.

وكانت أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على كوكب المريخ، وفقا لاحدث البيانات المتاحة، هي ناقص 17 درجة مئوية، بينما وصلت أدنى درجة إلى ناقص 95 درجة مئوية.

ويشار إلى أن المسبار "إنسايت" مجهز أيضا بأول مقياس مغناطيسي، وهو الذي سيتم وضعه على سطح كوكب آخر. وتقوم الاداة الجديدة بقياس التغييرات التي تحدث في المجالات المغناطيسية المحلية.

ومن المقرر أن يعمل المسبار خلال العامين المقبلين على الاقل. وكان "إنسايت" هبط على سطح المريخ في نوفمبر الماضي، ليصير بذلك أول مسبار تابع لبرنامج الفضاء المدني الامريكي الذي يهبط على الكوكب الاحمر منذ ستة أعوام.