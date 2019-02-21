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الرئيسية | بيئة وعلوم | خبراء: نبات القنب الهندي يحارب شيخوخة البشرة

خبراء: نبات القنب الهندي يحارب شيخوخة البشرة

خبراء: نبات القنب الهندي يحارب شيخوخة البشرة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 21 فبراير 2019 - 04:28

أفادت مجلة "إيلي" الألمانية بأن نبات القنب الهندي “Cannabis” يتمتع بالكثير من الفوائد الجمالية؛ حيث إنه يحارب الشيخوخة ويمنح البشرة مظهرا نقيا ومشرقا.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن نبات القنب الهندي يزخر بمضادات الأكسدة، ومن ثم فهو يعمل على إبطاء شيخوخة البشرة، كما أنه يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والمؤثرات البيئية.

كما يتمتع نبات القنب الهندي بتأثير مضاد للالتهابات ومهدئ للبشرة المتهيجة؛ لذا فهو يعد سلاحا فعالا لمحاربة حب الشباب والبثور، كما أنه يساعد في علاج مرض الوردية (Rosacea)، الذي تتمثل أعراضه في الاحمرار الشديد للوجه وتورمه والطفح الجلدي، الذي يغطي مساحة كبيرة من الوجه.

وبالإضافة إلى ذلك يساعد نبات القنب الهندي على ترطيب البشرة وتجدد خلايا ليمنحها مظهرا نضرا يشع شبابا وحيوية.

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