الإقلاع عن التدخين يقي من الأمراض الالتهابية

هسبريس - متابعة

أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن الإقلاع عن التدخين، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وغيره من الأمراض الالتهابية.

الدراسة أجراها باحثون في مستشفى النساء في بوسطن، بالولايات المتحدة، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Arthritis Care & Research) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون عادات التدخين وخطر تطور أمراض التهاب المفاصل لدى أكثر من 230 ألف شخص، من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وخلال فترة الدراسة التي امتدت 30 عامًا، رصد الفريق 1528 حالة إصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بين المشاركين.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين، انخفض لديهم خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، بعد حوالى 5 سنوات من الإقلاع عن التدخين، مقارنة مع المدخنين الحاليين وامتد هذا الأثر طوال فترة الدراسة.

وعلى مدى 30 عامًا، وجد الباحثون أن من أقعلوا عن التدخين طول هذه الفترة انخفض لديهم خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بنسبة 37 بالمائة.

وقال الدكتور جيفري سباركس، قائد فريق البحث، إن "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن تغيير السلوك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي".

وقالت سباركس، إن "أحد الدروس هنا هو أن الأمر يتطلب التوقف المستمر عن التدخين لجني الفوائد الكاملة، ففي حين أنه بالنسبة لأمراض أخرى مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يُحدث تأثيرا فوريًا، لكن على المدى البعيد فإن الفوائد تتعاظم بشأن الوقاية من أمراض التهاب المفاصل".

ويرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بآلام المفاصل، وانتفاخ يعيق حركة الأيدي والأرجل؛ الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرات التنقل والحركة.

ويصيب التهاب المفاصل، الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لكن كبار السن هم الأكثر تأثرا بهذا المرض الذي يظهر بألم وتورم وصلابة في المفاصل، ويتطور لهشاشة العظام إلى أن يصل لالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها، إن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.

وأضافت أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، والأوعية الدموية.