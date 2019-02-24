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كُتّاب وآراء
حرقة المعدة المزمنة ترفع خطر الإصابة بالسرطان
قالت خبيرة التغذية الألمانية بيتينا ياجيمان إن حرقة المعدة أكثر من مجرد شعور مزعج بالحموضة؛ حيث إن حرقة المعدة المزمنة ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.
وأوضحت ياجيمان أنه ينبغي استشارة الطبيب في الحالات التالية:
- حدوث حرقة المعدة بمعدل يزيد عن مرة في الأسبوع
- استمرار حرقة المعدة لعدة ساعات
- صعوبات وآلام البلع
- وجود دم في البراز
- فقدان الوزن بدون مبرر (حِمية غذائية أو ممارسة الرياضة بقوة)
ولتجنب حرقة المعدة من الأساس تنصح خبيرة التغذية بتغيير العادات الغذائية السيئة كتناول الطعام بسرعة وتناول كميات كبيرة من الطعام بعد فترات جوع طويلة، مع الابتعاد عن الوجبات الدسمة والإقلال من الكافيين والإقلاع عن التدخين والخمر.