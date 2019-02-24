24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  2. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  3. احذروا تُجّار الدين.. وجحافل المحتالين.. (5.00)

  4. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

  5. ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | حرقة المعدة المزمنة ترفع خطر الإصابة بالسرطان

حرقة المعدة المزمنة ترفع خطر الإصابة بالسرطان

حرقة المعدة المزمنة ترفع خطر الإصابة بالسرطان
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 24 فبراير 2019 - 02:08

قالت خبيرة التغذية الألمانية بيتينا ياجيمان إن حرقة المعدة أكثر من مجرد شعور مزعج بالحموضة؛ حيث إن حرقة المعدة المزمنة ترفع خطر الإصابة بسرطان المعدة أو سرطان المريء.

وأوضحت ياجيمان أنه ينبغي استشارة الطبيب في الحالات التالية:

- حدوث حرقة المعدة بمعدل يزيد عن مرة في الأسبوع

- استمرار حرقة المعدة لعدة ساعات

- صعوبات وآلام البلع

- وجود دم في البراز

- فقدان الوزن بدون مبرر (حِمية غذائية أو ممارسة الرياضة بقوة)

ولتجنب حرقة المعدة من الأساس تنصح خبيرة التغذية بتغيير العادات الغذائية السيئة كتناول الطعام بسرعة وتناول كميات كبيرة من الطعام بعد فترات جوع طويلة، مع الابتعاد عن الوجبات الدسمة والإقلال من الكافيين والإقلاع عن التدخين والخمر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.