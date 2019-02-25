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كُتّاب وآراء
ابتكار يد صناعية تستطيع استقبال "الحس العميق"
ابتكر فريق من الباحثين في إيطاليا يدا صناعية تتيح للمستخدم القدرة على استقبال الحس العميق، ويقصد بذلك القدرة على إدراك موضع اليد قبل وأثناء تنفيذ الحركة وبعدها.
ويتيح الطرف الصناعي الجديد، الذي طوره باحثون في معهد الأبحاث المتطورة بمدينة بيزا وجامعة جيميلي في إيطاليا للأشخاص مبتوري الأطراف، استعادة احساس يشبه الاحساس الطبيعي باليد الصناعية.
وتسمح التقنية الجديدة للمستخدم بأن يلتقط غرض ما من أعلى مائدة مع الشعور بقوامه وملمسه وشكله وحجمه دون الحاجة للنظر إليه. وتم اختبار الذراع الجديدة بنجاح في عدة حالات، وهي تعمل بواسطة منظومة على غرار شبكة الأعصاب الطبيعية في جسم الانسان، حيث يمكنها اعطاء استجابة شعورية فورية مثلما تفعل الذراع الطبيعية للشخص.
ونقل موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث سلفيسترو ميسيرا استاذ الهندسة البيولوجية في معهد الأبحاث المتطورة قوله إن "التجربة تثبت أن البدائل العصبية التي تعتمد على محاكاة شبكة الأعصاب البشرية يمكن أن تعطي نفس الاستجابة بشأن وضع اليد بشكل تلقائي"، مؤكدا أن "مخ الانسان لا يواجه أي مشكلة في التعامل مع المعلومات التي تصله من الطرف الصناعي مما يساعد في تحقيق نتائج مثالية".