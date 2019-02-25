24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الرقص مع الخوف .. فنانات في البصرة يخشين القتل على المسرح (5.00)

  2. منخرطو ودادية يستقبلون الرميد بالاحتجاج بسطات (5.00)

  3. انتعاش إنتاج السيارات يمنح المغرب المرتبة الأولى في قارّة إفريقيا (5.00)

  4. استخفاف المجتمع وضعف الطب النفسي يفاقمان الانتحار في المغرب (3.00)

  5. ركود في مقاهي وجدة (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | ابتكار يد صناعية تستطيع استقبال "الحس العميق"

ابتكار يد صناعية تستطيع استقبال "الحس العميق"

ابتكار يد صناعية تستطيع استقبال "الحس العميق"
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 25 فبراير 2019 - 04:55

ابتكر فريق من الباحثين في إيطاليا يدا صناعية تتيح للمستخدم القدرة على استقبال الحس العميق، ويقصد بذلك القدرة على إدراك موضع اليد قبل وأثناء تنفيذ الحركة وبعدها.

ويتيح الطرف الصناعي الجديد، الذي طوره باحثون في معهد الأبحاث المتطورة بمدينة بيزا وجامعة جيميلي في إيطاليا للأشخاص مبتوري الأطراف، استعادة احساس يشبه الاحساس الطبيعي باليد الصناعية.

وتسمح التقنية الجديدة للمستخدم بأن يلتقط غرض ما من أعلى مائدة مع الشعور بقوامه وملمسه وشكله وحجمه دون الحاجة للنظر إليه. وتم اختبار الذراع الجديدة بنجاح في عدة حالات، وهي تعمل بواسطة منظومة على غرار شبكة الأعصاب الطبيعية في جسم الانسان، حيث يمكنها اعطاء استجابة شعورية فورية مثلما تفعل الذراع الطبيعية للشخص.

ونقل موقع "تيك إكسبلور" المتخصص في مجال التكنولوجيا عن الباحث سلفيسترو ميسيرا استاذ الهندسة البيولوجية في معهد الأبحاث المتطورة قوله إن "التجربة تثبت أن البدائل العصبية التي تعتمد على محاكاة شبكة الأعصاب البشرية يمكن أن تعطي نفس الاستجابة بشأن وضع اليد بشكل تلقائي"، مؤكدا أن "مخ الانسان لا يواجه أي مشكلة في التعامل مع المعلومات التي تصله من الطرف الصناعي مما يساعد في تحقيق نتائج مثالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.