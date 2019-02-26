جمعيات بيئية تتسلم أفرنة باستعمالات عديدة بوزان‬

أيوب صدور من وزان

أشرف المهدي شلبي، عامل إقليم وزان، مرفوقا ببعض رؤساء المصالح الخارجية، الاثنين، على عملية توزيع أفرنة محسنة ومتعددة الاستعمالات على عدد من الجمعيات النسائية والتعاونيات الناشطة في مجال البيئي والغابوي.

الموعد عرف حضور مراد الصعفدي، المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوزان، ومحمد عاطفي، رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية، وفعاليات من المجتمع المدني وممثلين عن السلطة المحلية وأطر وأعوان المديرية الإقليمية للمياه والغابات.

وفي هذا الإطار، قال مراد الصعفدي، المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوزان، إن العملية تهدف إلى تخفيف الضغط على المجال الغابوي في ما يخص حطب التدفئة خلال هذه الفترة من السنة التي تنخفض فيها درجات الحرارة، والتقليل من استهلاك الحطب كمصدر للطاقة، وتلبية الحاجيات المنزلية اليومية للساكنة المحلية.

وأضاف المسؤول الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في تصريح لهسبريس، أن النشاط عرف توزيع ما يزيد عن 100 فرن صديق للبيئة على ساكنة المنطقة الجبلية، بهدف خلق دينامية انخراط المهنيين ومستعملي الغابة في الحفاظ عليها، من خلال وضع تدابير وإجراءات لتلبية حاجيات سكان المناطق الجبلية المحيطة بالغابة من حطب التدفئة، وسعيا إلى تنمية وحماية المجال الغابوي وعقلنة استغلال موارده.

من جانبه، أكد محمد عاطفي، رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية التابع للمديرية الإقليمية سالفة الذكر، أن العملية تأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها المديرية الإقليمية للمياه والغابات بوزان بهدف تقليل استهلاك حطب التدفئة والحفاظ على الثروات الغابوية؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على هذا الموروث، قصد خلق توازن إيكولوجي وبيئي.